Путин: рассматриваются бытовая и криминальная версии взрывов в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Расследование установит причины случившегося в метро Санкт-Петербурга, рассматриваются бытовая, криминальная версии и возможность проявлений террористического характера, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты: и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера", — сказал Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президент РФ отметил, что все ответы в ближайшее время даст расследование.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>