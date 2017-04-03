При взрывах в петербургском метро пострадали 50 человек

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (62)

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РИА НОВОСТИ. В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕТРО ПОСТРАДАЛИ ОКОЛО 50 ЧЕЛОВЕК, СООБЩАЮТ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>