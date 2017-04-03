Источник сообщил о 10 погибших при взрыве в петербургском метро

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Десять человек погибли, по предварительным данным, при взрывах на двух станциях метро в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Предварительная информация – десять погибших, цифра уточняется", — сказал собеседник агентства.

Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт". Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте.

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