В Санкт-Петербурге после взрыва закрыли семь станций метро

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (64)

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СЕМЬ СТАНЦИЙ "СИНЕЙ ВЕТКИ" ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРО ЗАКРЫТЫ В СВЯЗИ С ИНЦИДЕНТОМ В ОДНОМ ИЗ СОСТАВОВ — МЕТРОПОЛИТЕН

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>