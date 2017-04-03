Путину доложили о взрывах в петербургском метро

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (64)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину, который находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой, доложено о взрыве в метро в Северной столице, он работает в Стрельне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Доложено. Президент работает в Стрельне", — сказал Песков РИА Новости.

В Стрельне под Санкт-Петербургом расположен Константиновский дворец, где в понедельник состоятся переговоры Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>