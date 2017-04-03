Источник сообщил о жертвах в результате взрыва в метро в Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (64)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. В результате взрыва в вагоне поезда на станции "Сенная" петербургского метро есть жертвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

"Там произошел взрыв в одном из вагонов. Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено", — сказал собеседник агентства.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>