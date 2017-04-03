В метро Санкт-Петербурга прогремели взрывы

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (61)

Санкт-Петербург, 3 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие, сообщил источник в правоохранительных органах города.

"Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадали не менее 50 человек, в том числе дети. НАК сообщает о погибших, не уточняя их число. Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов заявил, что власти проверяют информацию о десяти погибших.

По словам источника, сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности. Все станции петербургского метрополитена закрыты, идет эвакуация пассажиров.

Очевидцы в соцсетях публикуют фото с места происшествия.

Публикация от Pragmatic Pensioner (@555vyacheslavovich) Апр 3 2017 в 4:58 PDT





На место ЧП выехала оперативно-следственная группа, работают взрывотехники Национального антитеррористического комитета. Меры безопасности в петербургском метро усилены.

Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы и спецслужбы устанавливают причины произошедшего.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>