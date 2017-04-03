В метро Санкт-Петербурга прогремели взрывы

Санкт-Петербург, 3 апр — РИА Новости. Взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, есть пострадавшие и погибшие, сообщил источник в правоохранительных органах города.
"Есть пострадавшие и жертвы. Кроме того, спасатели и пожарные машины вызваны на станцию "Технологический институт". Движение поездов на всей ветке остановлено", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности. Все станции петербургского метрополитена закрыты, идет эвакуация пассажиров.
Очевидцы в соцсетях публикуют фото с места происшествия.
На место ЧП выехала оперативно-следственная группа, работают взрывотехники Национального антитеррористического комитета. Меры безопасности в петербургском метро усилены.
Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы и спецслужбы устанавливают причины произошедшего.
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