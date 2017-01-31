В "Эрмитаже" рассказали о проверке ФСБ на территории музея

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят проверку Эрмитажа, говорится в сообщении на сайте музея.

Уточняется, что проверка проходит в помещениях Реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня".

В пресс-службе отметили, что представители ФСБ никаких пояснений по поводу оперативных мероприятий не давали, поэтому в Эрмитаже не знают, чем вызвана проверка.

Никто из сотрудников в проверке не задействован, музей работает в обычном режиме.

Ранее "Фонтанка" сообщила, что сотрудники ФСБ изымают документы, связанные с госконтрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.