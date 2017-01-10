Суд Петербурга зарегистрировал иск о банкротстве подразделения "Юлмарта"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал заявление консультационной группы "Санация" о признании банкротом ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания", которое является подразделением крупного интернет-ритейлера "Юлмарт", следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"О признании должника банкротом", — сообщается в карточке дела, дата слушаний пока не уточняется.

В конце декабря арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Юлмарт Региональная сбытовая компания" из-за задолженности в размере 50 миллионов рублей. Суд также 6 февраля рассмотрит заявление БЭП о признании банкротом ООО "Юлмарт Девелопмент", девелоперского подразделения "Юлмарта", а на 19 января назначены слушания по заявлению частного лица Олега Морозова о признании банкротом "Юлмарта".

В конце декабря банк "Уралсиб" также сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании интернет-ритейлера "Юлмарт" и ряда его дочек банкротами. На сегодняшний день сумма долга компании "Юлмарт" перед банком составляет более 765 миллионов рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 25 января рассмотрит иск Сбербанка к "Юлмарту" и его дочкам о взыскании около 1 миллиарда рублей задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество.

Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основными акционерами компании "Юлмарт", которая являются Дмитрий Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Михаил Васинкевич. Как сообщал в ноябре Костыгин, мажоритарные акционеры "Юлмарта" готовы выкупить доли миноритарных акционеров в материнской компании ритейлера Ulmart Holding по справедливой рыночной цене.