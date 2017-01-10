В Петербурге мужчина погиб при падении на рельсы в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Мужчина погиб при падении на рельсы на станции метро "Площадь Александра Невского" в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Информацию о гибели человека подтвердили в МВД.

"Сегодня около 7.30 мск при падении на рельсы на станции метро "Площадь Александра Невского" погиб мужчина", — сказал источник агентства.

По словам очевидцев, из-за инцидента произошел сбой движения поездов на "оранжевой" ветке петербургского метро.

В ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт гибели человека в метрополитене.

"Информацию о гибели человека подтверждаем. Обстоятельства уточняются", — сказал представитель ведомства.