В Петербурге суд арестовал главу компании-девелопера порта Усть-Луга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга арестовал председателя совета директоров "Компании Усть-Луга", занимающейся развитием морского торгового порта Усть-Луга в Ленинградской области, Валерия Израйлита, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, Израйлита арестовали в среду вечером по запросу следственной службы ФСБ, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Председатель совета директоров компании заключен под стражу до 21 января 2017 года.

Как заявил РИА Новости адвокат Александр Почуев, представляющий интересы "Компании Усть-Луга", все сотрудники фирмы продолжают работать.

Ранее директор по внешним связям компании Татьяна Паук сообщала РИА Новости об обысках в организации, которые, по ее словам, никак не повлияли на работу.

В региональном управлении ФСБ России воздерживаются от комментариев на эту тему.

В ноябре сообщалось, что суд прекратил производство по иску банка ВТБ, который просил признать "Компанию Усть-Луга" банкротом. Согласно материалам дела, ранее арбитраж отказал ВТБ в аресте движимого и недвижимого имущества компании в качестве обеспечительных мер по иску. Банк просил суд включить в реестр кредиторов организации долг в 532,9 миллиона рублей.

"Компания Усть-Луга" создана в 1992 году для реализации проекта строительства в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России". Сейчас компания является девелопером проекта комплексного развития порта и прилегающей территории, который предполагает создание и развитие пяти взаимосвязанных кластеров: транспортно-логистического, промышленного, сити-кластера, рекреационного и агропромышленного.