В Петербурге суд арестовал главу компании-девелопера порта Усть-Луга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга арестовал председателя совета директоров "Компании Усть-Луга", занимающейся развитием морского торгового порта Усть-Луга в Ленинградской области, Валерия Израйлита, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Петербурга Дарья Лебедева.
По ее словам, Израйлита арестовали в среду вечером по запросу следственной службы ФСБ, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Председатель совета директоров компании заключен под стражу до 21 января 2017 года.
Как заявил РИА Новости адвокат Александр Почуев, представляющий интересы "Компании Усть-Луга", все сотрудники фирмы продолжают работать.
Ранее директор по внешним связям компании Татьяна Паук сообщала РИА Новости об обысках в организации, которые, по ее словам, никак не повлияли на работу.
В региональном управлении ФСБ России воздерживаются от комментариев на эту тему.
"Компания Усть-Луга" создана в 1992 году для реализации проекта строительства в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России". Сейчас компания является девелопером проекта комплексного развития порта и прилегающей территории, который предполагает создание и развитие пяти взаимосвязанных кластеров: транспортно-логистического, промышленного, сити-кластера, рекреационного и агропромышленного.