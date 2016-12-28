В Петербурге полицейский получил 18 лет колонии за попытку сбыта героина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в среду приговорил к 18 годам строгого режима подполковника полиции Алексея Левковского, обвиняемого в приготовлении к сбыту 36 килограммов героина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что на момент задержания летом 2014 года Левковский являлся замначальника отдела уголовного розыска Санкт-Петербургского линейного управления на транспорте МВД России по СЗФО. При обыске в его квартире было изъято более 36 килограммов героина, который хранился на балконе в двух дорожных сумках и был расфасован в полиэтиленовые пакеты. Вместе с Левковским был задержан ранее судимый петербуржец Денис Васильев.

"Левковский приговорен к 18 годам колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности на 10 лет", — сказала Лебедева.

Также отмечается, что подельник Левковского, бывший внештатный сотрудник полиции Андрей Вожов, этим же приговором был осужден на 12 лет колонии строгого режима. Васильев — на восемь колонии особого режима. Посредник между Левковским и Васильевым Дмитрий Сонин скончался во время расследования, уголовное дело в отношении него было прекращено в связи со смертью.

Ранее расформированное управление Госнаркоконтроля сообщало, что, по версии следствия, Левковский наладил сбыт таких наркотических средств, как героин, метадон и 3-метилфентанил. В его квартире, сообщало ведомство, было обнаружено значительное количество упаковочного материала, весы и счетная машинка для денежных средств. По оперативной информации, оборот наркотиков мог достигать десятков килограммов героина в месяц