Прокурор попросил кировский суд обеспечить принудительный привод Навального

КИРОВ, 6 дек — РИА Новости. Прокурор просит Ленинский суд Кирова обеспечить принудительную явку Алексея Навального, не явившегося на заседание во вторник, передает корреспондент РИА Новости из суда.

"Прошу суд применить в отношении Навального принудительный привод, чтобы он мог присутствовать на процессе", — сказал прокурор.

Навальный ранее заявил, что в понедельник намерен уехать из Кирова, объяснив свое решение тем, что во вторник в Московском окружном военном суде его адвокат участвует в процессе по делу об убийстве Бориса Немцова, и если Навальный будет в Кирове, то "останется без адвокатов".

В понедельник Ленинский суд Кирова приступил к повторному рассмотрению уголовного дела в отношении Навального и Офицерова. Суд не стал возвращать дело в прокуратуру по ходатайству защиты, по мнению которой обвинительное заключение в отношении Навального и Офицерова составлено с нарушениями и содержит противоречия.

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