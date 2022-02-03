Доверительное управление: что это, виды и как получить доход в 2026 году

МОСКВА — РИА Новости. Будучи собственником недвижимости, пакета ценных бумаг или иного имущества, человек может как управлять им самостоятельно, так и доверить это профессионалу. В последнем случае будет идти речь о доверительном управлении. Подробнее о существующих видах доверительного управления — ПИФах, автоследовании, индивидуальных стратегиях — их нюансах, тонкостях действующего законодательства, советы, как получить доход и избежать рисков — в материале РИА Новости.

Что такое доверительное управление и как оно работает в 2026 году

Доверительным управлением называют услугу, при которой собственник передает свое имущества под руководство специализированной компании, управляющему, при этом полностью сохраняет за собой право собственности.

Сергей Бибиков, юрист МГКА "Бюро адвокатов "Де-юре", поясняет, что объектами доверительного управления могут быть как движимое и недвижимое имущество, так и предприятия, ценные бумаги, исключительные права и др. Деньги как отдельный вид имущества выступают объектом доверительного управления лишь в некоторых случаях (например, оно осуществляется кредитными организациями, НПФ, ПИФами, банковскими фондами). В доверительное управление может быть передано только находящееся в собственности имущество.

"В российском законодательстве определение договора доверительного управления приведено в статье 1012 ГК РФ , согласно которой одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление. Управляющий обязуется осуществлять руководство полученными по договору активами в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя)", — отметил Сергей Бибиков.

Когда собственник делает выбор в пользу доверительного управления, его дальнейшие действия представляют такую последовательность.

Владелец активов дает право распоряжаться своим имуществом наемному управляющему. Условия доверительного управления оговариваются сторонами заранее, после чего прописываются в договоре. Управляющий принимает на себя обязательство распоряжаться вверенными ему активами, действуя исключительно в интересах владельца. Услуги управляющего оплачиваются в соответствии с условиями договора.

Право собственности и роль управляющего

Ключевой момент доверительного управления — право собственности на все активы, объекты недвижимости и иное имущество остаются у владельца, в то время как управляющий может самостоятельно или по согласованию с клиентом распоряжаться им и получает за свою работу вознаграждение.

В соответствии со статьей 1015 ГК РФ, доверительным управляющим может выступать как ИП, так и коммерческая организация.

Как правило, к услугам доверительного управляющего прибегают начинающие инвесторы, которым пока не хватает опыта и знаний для самостоятельного анализа рынка и рисков, формирования стратегии развития с последующей корректировкой портфеля и принятия других не менее важных решений.

При этом доверительное управление значительно отличается от услуг брокера. Последний лишь выступает посредником между собственником и биржей, а все решения инвестор принимает самостоятельно. Управляющий же берет эти задачи на себя.

Виды доверительного управления в России

Существует три основных вида доверительного управления: паевые инвестиционные фонды (ПИФы), готовые портфели (или стандартные стратегии) и индивидуальное доверительное управление.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы)

ПИФы — это коллективная форма доверительного управления, когда средства нескольких собственников объединяются в один фонд, в котором каждый из инвесторов получает долю (ее размер пропорционален размеру вложений), а к объединенным таким образом активам применяется единая стратегия управления. Все действия и операции от лица такого фонда совершает профессиональный управляющий, которые получает за это комиссию, а доход от инвестиций делится между участниками в соответствии с их долями.

Считается, что данная стратегия доверительного управления подходит для начинающих инвесторов, так как в большинстве случаев имеет достаточно низкий порог входа, не требует больших усилий со стороны собственника, а деятельность ПИФов строго контролирует Банк России.

Существуют различные виды паевых инвестиционных фондов:

открытые и закрытые (в первых пайщики вправе и присоединиться, и покинуть ПИФ в любой момент, в случае со вторыми фонд формируется на определенный срок, вступить в него в процессе работы, как и выйти раньше срока, не допускается);

биржевые и внебиржевые (данная градация происходит по месту размещения фонда);

для квалифицированных или неквалифицированных инвесторов и так далее.

Еще одной формой коллективного инвестирования является ETF — инвестиционный фонд, акции которого можно купить на отечественном рынке, хотя сам фонд зарегистрирован за рубежом. Несмотря на некоторые сходства с ПИФами, работа с ETF имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать.

Стратегии автоследования и готовые портфели

“Если у человека нет ни желания, ни времени всерьез погружаться во все детали и нюансы биржевой торговли, в качестве альтернативы он может рассмотреть паевые инвестиционные фонды, которые предложат ему уже готовые стратегии, то есть наборы ценных бумаг или других активов, — говорит Оксана Васильева , к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Средствами такого ПИФа будет распоряжаться управляющая компания, именно она отслеживает изменения на рынке, старается минимизировать риски и увеличить активы. Удачная стратегия фонда принесет инвесторам прибыль, ошибочная, соответственно — убытки. Купить паи можно как через фонд или управляющую компанию, так и с помощью брокера на бирже”.

И автоследование, и модельные портфели относятся к числу сервисов, которые зачастую выбирают те инвесторы, которые, с одной стороны, желают получить сформированный и управляемый опытным экспертом портфель, а с другой — не заниматься подбором и отслеживанием инструментов самостоятельно.

“Ключевое различие между форматами (автоследование и модельные портфели) — в степени контроля и автоматизации. В модельном портфеле контроль остается у инвестора: клиент получает рекомендации, что купить или продать, но может исполнить их полностью, частично или не исполнять. В автоследовании сделки совершаются автоматически, дополнительный акцепт (подтверждение операции) от инвестора не требуется — поэтому этот формат выбирают те, кто полностью доверяет стратегии и хочет тратить на управление портфелем минимум времени, тогда как модельный портфель подходит тем, кому важно сохранять контроль над действиями по счету. Главное достоинство обоих решений — низкий порог входа”, — говорит инвестиционный советник АО ИК "АКБФ" Денис Часовских.

На сегодняшний день существует множество платформ для инвестирования, чтобы каждый гражданин получил возможность выбрать для себя ресурс по вкусу и запросам.

“На практике это выглядит следующим образом: клиент, открывает счет у брокера, у которого есть сервис копирования сделок (Финам, Т-Инвестиции и т.д.) и вносит на счет денежные средства. Через сервис копирования сделок выбирает наиболее интересную для него стратегию (как правило, брокеры обеспечивают достаточно удобный функционал выбора стратегий по доходности, минимальной сумме, величине активов на стратегии, и т.д.), подписывает требуемые документы, подключает свой брокерский счет к выбранной стратегии. Это все что требуется от клиента на первичном этапе, — отмечает Лариса Арбатова, генеральный директор и член совета директоров УК “Финстар Капитал”. — Так как в случае Автоследования брокерский счет клиента через сервис копирования сделок подключен к "мастер-счету" управляющего, клиент в режиме онлайн может видеть все операции и активы по своему счету, которые будет приобретать управляющий на свой счет. То есть можно сказать, что в данном случае происходит "зеркалирование" сделок и активов с "мастер-счета" автора стратегии по счетам клиентов, подключившихся к его стратегии. Из наиболее популярных и давно действующих платформ автоследования в пример можно привести сервис Сomon у брокера Финам и сервис автоследования у Т-Инвестиций”.

Индивидуальное доверительное управление — для кого подходит?

По словам Оксаны Васильевой, индивидуальное доверительное управление прекрасно подходит для тех граждан, которые хотят и готовы инвестировать, но не могут похвастаться необходимыми для этого знаниями или не располагают свободным временем для самостоятельной работы на фондовом рынке.

При этом, по словам экспертов, индивидуальное управление — формат для состоятельных инвесторов, которые при этом предъявляют особые требования и ограничения, например, к целевой доходности и допустимому риску, горизонтам по ликвидности (то есть тому, какая часть средств при необходимости должна оставаться в доступе), ограничения по инструментам или отраслям и так далее.

“Минимальная сумма входа здесь часто начинается от 10 миллионов рублей, а средний объем активов клиента может составлять порядка 100 миллионов рублей (точные пороги зависят от конкретной компании и условий договора), — уточняет Денис Часовских. — Важно учитывать, что доходы по операциям на рынке ценных бумаг облагаются НДФЛ по ставке 13% (при годовом доходе до 2,4 млн руб.) и 15% (на часть дохода сверх 2,4 млн руб.) в рамках прогрессивной шкалы. Также средства и активы в рамках доверительного управления не подпадают под систему страхования вкладов (в отличие от банковских депозитов)”.

“В соответствии с аналитическими отчетами Банка России по состоянию на 2025 год, доля активов на услуге ДУ составляет порядка 10%. Причем 66% — доля ПИФ, 19% — доля пенсионных активов. 5% — иные виды активов”, — говорит Лариса Арбатова.

Доверительное управление недвижимостью и другим имуществом

В доверительное управление можно передать не только ценные бумаги, но и объекты недвижимости. Это можно сделать в том случае, если владелец желает сдавать собственность в аренду, но не хочет сам искать нанимателя, проверять состояние имущества в процессе, встречаться, чтобы забрать арендную плату и так далее. В этом случае он также может перепоручить эти и другие функции специалисту, то есть оформить доверительное управление и осуществлять сдачу недвижимости через управляющего.

Все ключевые моменты и нюансы данного процесса прописаны в главе 53 ГК РФ.

Также нужно отметить, что объектами доверительного управления по закону могут стать исключительные права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами права и другие разновидности имущества.

Как выбрать надежную управляющую компанию

Так как доверительный управляющий получит возможность самостоятельно (пусть и по согласованию с собственником) принимать важные решения в отношении его имущества, то к выбору такого специалиста или компании стоит подойти ответственно.

По словам Сергея Бибикова, в роли доверительного управляющего может выступать как индивидуальный предприниматель, так и коммерческая организация (исключение в данном случае составляет унитарное предприятие). В отдельных ситуациях в данной роли может выступать и гражданин, не являющийся предпринимателем, а также некоммерческая организация. Обязательное условие — право осуществлять доверительное управление есть лишь у тех лиц, которые имеют право на занятие предпринимательской деятельностью.

А вот госорганы или органы местного самоуправления выступать доверительными управляющими не могут.

"Важно найти доверительного управляющего — профессионала в своем деле. Чтобы не встретить мошенников, нужно обращаться в компании с хорошей репутацией и финансовыми показателями", — добавляет Сергей Бибиков.

При встрече с менеджером целесообразно запросить не только правоустанавливающие документы в отношении кандидата, но и отчетные сведения за последние три года по объектам управления. Рекомендуется изучить отзывы о доверительном управлении в социальных сетях, познакомиться с другими инвесторами на торговой площадке.

Проверка лицензии через реестр ЦБ РФ

Первое и одно из основных требований к потенциальному управляющему — у него должна быть лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Осуществить такую проверку можно при помощи реестра ЦБ РФ.

Крупные поисковые системы используют для обозначения легальных финпосредников особый значок — синий кружок, в котором проставлена такого же цвета галочка.

Кредитный рейтинг и доходность УК

Оценить финансовую устойчивость компании позволяет ее кредитный рейтинг, в рамках которого оцениваются прибыль организации, наличие и объем долгов, каким капиталом располагает и другие показатели. Если организация успешно обращается с собственными активами — велика вероятность, что и с имуществом собственника будет управляться столь же эффективно.

Комиссии и скрытые расходы

Комиссия, которую доверительный управляющий намерен установить для собственника за свои услуги — еще один важный показатель в процессе выбора. Для того, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в процессе работы, стоит внимательно изучить закрепленные в договоре условия (например, дополнительные расходы, которые могут лечь на плечи собственника, и так далее).

“Как правило, комиссия за автоследование взимается в дополнение к стандартной брокерской комиссии за сделки и выражается в процентах от оценки активов на брокерском счете, подключенном к мастер-счету управляющего, — рассказывает Лариса Арбатова. — Чем выше риск и потенциальный доход стратегии автоследования, тем выше комиссия. В среднем ее размер варьируется от 2% до 9% в год от оценки активов на брокерском счете. В свою очередь комиссия по услуге Доверительного управления обычно состоит из “management fee” (процент от оценки активов, ее размер обычно 2-3% в год) и “success fee” (процент от успеха, то есть заработанной прибыли, его величина — 15-20%). Комиссия по ПИФ часто схожа с комиссией за ДУ, но в силу того, что стратегии не являются индивидуальными, ее величина, как правило, ниже и варьируется от 1 до 2 процентов от стоимости чистых активов в год. В ПИФах, в состав которых входят инструменты фондового рынка, дополнительно может удерживаться плата за успех (обычно 10-15% от прибыли в год)”.

Для наглядности эксперт приводит сравнительную таблицу тарифов по типам услуг.

ПИФы Доверительное управление Автоследование Комиссия за управление 1-2% годовых от СЧА 2-3% годовых от СЧА

10-20% от прибыли 2-9% годовых от СЧА

0-15% от прибыли Комиссия входа/выхода 0-2% 0-1% при вводе/выводе средств Включена в комиссию

© Getty Images / fotostorm Передача документов © Getty Images / fotostorm Передача документов

Пошаговая инструкция: как передать имущество в доверительное управление

В том случае, если собственник готов оформить свое имущество в доверительное управление, ему необходимо выполнить такую последовательность действий:

выбрать доверительного управляющего, а затем — согласовать с ним объем выполняемых услуг, доходность, вознаграждение, срок действия договора, ответственность сторон, требования к отчетности и т.д.; открыть счет для расчетов с управляющим (в случае доверительного управления ценными бумагами требуется открыть специальный брокерский счет); представить пакет необходимых документов на объекты управления менеджеру; заключить договор доверительного управления, подписать акт приема-передачи имущества, оплатить госпошлину и зарегистрировать переход права собственности на имущество в доверительное управление в территориальном управлении Росреестра. Если объектом является недвижимое имущество, морские или воздушные суда, требование о государственной регистрации является обязательным.

Необходимые документы и регистрация в Росреестре

Для того, чтобы передать имущество в доверительное управление, нужно заключить договор с управляющим, а также предоставить пакет документов. В такой пакет входят:

анкета/заявление на передачу имущества в доверительное управление;

свидетельства, выписки, правоустанавливающие документы на имущество;

доверенность на представителя/управляющего;

учредительные документы владельца имущества;

документы, предусмотренные законом в отношении отдельных объектов - доверительного управления (например, согласие супруга/супруги на передачу недвижимого имущества в ДУ).

Для государственной регистрации факта передачи имущества в доверительное управление регистратору, по словам Сергея Бибикова, нужно представить:

правоустанавливающий документ, являющийся основанием возникновения доверительного управления. Если договор заключен на основании решения суда либо акта органа госвласти или органа местного самоуправления, нотариального завещания потребуются и эти документы (п. 2 ч. 2 ст. 14, ч. 1 ст. 54 закона о госрегистрации недвижимости). В ряде случаев договор необходимо нотариально удостоверить. Это потребуется, если документы направляются на регистрацию почтой, за исключением случаев, когда их передает нотариус, который засвидетельствовал подлинность подписей заявителей (п. 2 ч. 12 ст. 18 закона о госрегистрации недвижимости);

документы, подтверждающие полномочия заявителя или его представителя;

документ, подтверждающий оплату госпошлины (по общему правилу — 22 000 рублей для организаций; две тысячи рублей — для граждан).

Госрегистрация проводится в сроки, установленные законом. Они составляют:

7 рабочих дней (в том случае, если документы представлены в приемные органа регистрации прав (кадастровой палаты), и 9 рабочих дней — если в МФЦ;

3 рабочих дня и 5 рабочих дней соответственно, если договор удостоверен нотариально;

в течение следующего рабочего дня, если договор удостоверен нотариально и документы подавались в орган регистрации прав в электронном виде.

При выявлении соответствующих оснований госрегистрация может быть приостановлена. В этом случае заявитель уведомляется о причинах выявленных несоответствий и сроке устранения недостатков.

Образец договора доверительного управления

"Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме как путем составления документа, подписанного сторонами, так и путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, — поясняет Сергей Бибиков. — В отношении недвижимого имущества договор доверительного управления должен быть заключен в простой письменной форме только путем составления одного документа, подписанного сторонами ( ст. 550 ГК )".

В тексте данного документа стороны должны согласовать и зафиксировать все существенные и имеющие для них значение условия, перечень которых предусмотрен законом.

"Отсутствие таких условий в договоре позволяет одной из его сторон, третьим лицам в судебном порядке признать договор незаключенным", — предупреждает эксперт.

Существенными условиями договора доверительного управления являются:

состав имущества, передаваемого в доверительное управление;

наименование юридического лица или гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом (в случае необходимости управления имуществом недееспособного лица учредителем управления может быть орган опеки и попечительства, которому имущество не принадлежит (ст. 38 СК РФ);

размер и форма вознаграждения управляющего;

срок действия договора (максимальный срок договора доверительного управления имуществом — пять лет, управление пенсионными накопления НПФ — не более 15 лет, управление накопления для жилищного обеспечения военнослужащих — не более трех лет).

Образец примерного договора доверительного управления имуществом Образец примерного договора доверительного управления имуществом 1 из 2 Образец примерного договора доверительного управления имуществом Образец примерного договора доверительного управления имуществом 2 из 2 Образец примерного договора доверительного управления имуществом 1 из 2 Образец примерного договора доверительного управления имуществом 2 из 2

© Getty Images / djedzura Нотариус ставит печать на документы © Getty Images / djedzura Нотариус ставит печать на документы

Риски и налоги при доверительном управлении

Сотрудничество даже с опытным профессионалом не гарантирует собственнику отсутствие проблем. Об основных юридических рисках доверительного управления рассказывает Сергей Бибиков:

несоблюдение формы договора, требования государственной регистрации, отсутствие разрешений и лицензий, позволяющих признать договор недействительным;

письменное несогласование существенных условий договора, что является основанием для признания его незаключенным;

изъятие имущества из чужого незаконного владения вследствие отсутствия у учредителя прав собственника имущества или превышения прав управления доверительным управляющим;

привлечение сторон доверительного управления к юридической ответственности вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения взятых на себя гражданско-правовых обязательств;

недобросовестное осуществление прав по договору, являющееся основанием для его оспаривания.

Существуют финансовые риски, возникающие в связи с неполучением ожидаемого дохода и неэффективностью управления. Они могут быть как рыночными, связанными с изменением действительной стоимости имущества, так и процентными, связанными с падением дохода от использования имущества.

Операционные риски связаны с ненадлежащим контролем за состоянием имущества со стороны доверительного управляющего. Например, повышенный износ имущества, стихийные бедствия приводят к ухудшению его рыночного состояния. Как следствие, непринятие разумных мер доверительным управляющим по охране имущества влияет на возможность и сроки эксплуатации имущества, ремонт, амортизационные издержки.

“Ставки налога закреплены в действующем Налоговом кодексе и зависят от статуса плательщика. Например, для налоговых резидентов РФ ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при доверительном управлении составляет 13%, а для физических лиц, которые таковыми не являются, ставка налога составляет 30% ( п. 3 ст. 224 НК РФ ), если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями.

Помните, что использование этого инструмента более рискованное, чем банковский вклад и отсутствует страхование как механизм сохранности и защиты”, — говорит Людмила Новицкая, к.п.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Что делать, если управляющий нарушил договор?

Добросовестный доверительный управляющий всегда предупредит собственника обо всех рисках и четко обозначит ту стратегию, которой собирается придерживаться. Если же управляющий по собственному решению вложил средства не в те активы, которые были ранее согласованы, или нарушил договор иным образом, у собственника есть возможность призвать его к ответственности. Подробную инструкцию со всеми существующими вариантами предлагает сайт Центробанка.

Ответственность доверительного управляющего прописана в статье 1022 Гражданского кодекса.

В первую очередь стоит попробовать разрешить конфликт мирным путем, например, обратиться за содействием в решении вопроса к руководству компании (если управляющий не является ИП и трудится в организации).

Если таким образом добиться результатов не удалось, можно обратиться в саморегулируемую организацию, к которой относится управляющий. Полный перечень действующих на финансовом рынке СРО также можно найти на сайте Банка России.

Еще один доступный россиянам вариант — пожаловаться на финансовую организацию непосредственно в Банк России через виртуальную приемную

В том случае, если действия управляющего привели к материальным убыткам инвестора, за получением компенсации он может обратиться к финансовому омбудсмену, в обязанности которого и входит помощь в решении подобных вопросов до того, как дело дойдет до суда.

Преимущества и недостатки доверительного управления

Доверительное управление для многих россиян (особенно если речь идет о начинающих инвесторах) действительно может стать эффективным способом получить доход с инвестиций или иного имущества. Но при важно учитывать, что у данного инструмента есть и свои недостатки.

Преимущества ДУ Недостатки ДУ Доходность. В отличие от многих финансовых продуктов (таких как банковский вклад или накопительный счет) доверительное управление может принести повышенную доходность от инвестирования. Нет гарантии получения прибыли. Уровень получаемого дохода зависит от рыночной конъюнктуры: курс валют, санкции, спрос и предложение на рынке, экономические индексы по определенным товарам. Профессионализм. Учредителю не нужно самому следить за курсами валют, ситуацией на бирже, определять условия, когда покупать, продавать свои активы, этим занимается специалист. Высокий процент вознаграждения управляющего. Услуги доверительного управляющего составляют не менее 10 % от полученного дохода от инвестирования имуществом. Прозрачность. Управляющий обязан предоставлять учредителю отчет о совершенных сделках, сумме полученных доходов и расходах за определенный период, об изменениях в составе имущества (например, о его утрате или повреждении), о размере вознаграждения и так далее. Сроки отчетности устанавливаются индивидуально в соответствии с требованиями п. 4 ст. 1020 ГК РФ. Налоги. Физические и юридические лица, заключившие договоры доверительного управления и получающие доход в рамках этих договоров, признаются налогоплательщиками в соответствии с налоговым законодательством РФ (п. 1 ст. 207 НК РФ). Экономия времени и затрат. Инвестору не нужно самостоятельно искать объекты инвестирования или потенциальных арендаторов, а также решать множество других вопросов. Все решает менеджер. Государственная регистрация. Если предметом доверительного управления является недвижимое имущество, сдаваемое в аренду, то учредитель и собственник регистрируют переход прав по договору доверительного управления (п. 2 ст. 1017 ГК РФ), а затем доверительный управляющий и арендатор — переход прав по договору аренды недвижимого имущества (если договор аренды заключается на срок более года). За государственную регистрацию взимается госпошлина.

Сравнение: ПИФы vs индивидуальное управление vs автоследование

Перед тем, как окончательно определиться с выбором, важно внимательно изучить все преимущества и недостатки различных видов. Ключевые параметры для наглядного сравнения представила в виде таблицы Лариса Арбатова:

ПИФ Доверительное управление Автоследование Минимальный порог входа 1000 - 100 000 ₽ 1 - 5 млн ₽ От 10 000 ₽ Уровень риска Низкий-средний-высокий Низкий-средний-высокий Средний-высокий Ожидаемая доходность 10-20% годовых 15-25% годовых 5-50% годовых Управление Коллективное Индивидуальное Автоматическое копирование Контроль инвестора Минимальный Высокий Максимальный