Как получить бонусы и не нарваться на мошенников - все о дебетовых картах

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Дебетовая карта – это платежный инструмент, который используется для оплаты товаров и услуг, а также для снятия наличных. Как оформить дебетовую карту, чем она отличается от кредитной и что значит статус "карта неактивна", - в материале РИА Новости.

Дебетовая карта

Дебетовая карта – это банковская карта , с помощью которой можно расплачиваться в магазинах, в транспорте, в организациях, где есть платежные терминалы. Такая пластиковая карта характеризуется удобством использования. С ее помощью можно легко можно управлять финансами: пополнять счет, снимать наличные, оплачивать услуги.

Дебетовую карту можно оформить в любом банке, который работает с физлицами. Дизайн такой карты определяется банком, а на пластике нанесена платежная информация: номер карты, фамилия и имя держателя, срок действия и код безопасности.

Так же, как и большинство других банковских карт, дебетовая карта защищена магнитной полосой или чипом.

« "Стоит отметить, что до середины 2000-х данный вид карт был основным в нашей стране. Однако развитие кредитования способствовало появлению и активному распространению кредитных банковских карт. Но дебетовые по-прежнему доминируют на рынке, так как подавляющее число пользователей продолжает получать на свои дебетовые карты зарплаты, пенсии и стипендии", - отмечает Григорий Волис, вице-президент по развитию бизнеса АО КБ "Юнистрим".

Функции

Главная функция дебетовой карты – безопасное хранение и использование личных средств. Помимо этого, с развитием банковских продуктов дебетовая карта получила больше возможностей:

оплата товаров и услуг безналичным способом;

снятие наличных с помощью банкоматов;

кэшбэк с покупок;

прибыль от хранения денег (при зачислении процентов на остаток);

перевод средств с карты на карту;

оплата коммунальных счетов, мобильной связи и других услуг.

Набор функций и возможностей дебетовой карты зависит от банка, выпустившего ее (банка-эмитента), в котором определены условия использования и пакет услуг.

Виды

Основное отличие всех дебетовых карт друг от друга заключается в таком параметре как платежная система. Платежная система (ПС) – это сервис, обеспечивающий безопасные финансовые транзакции без использования наличных средств. От выбора ПС зависит пакет возможностей карты.

Существует пять видов систем: Visa, Mastercard, Maestro, МИР и American Express. Из них самые популярные международные карты - Visa и Mastercard. Для тех, кто не планирует поездки за границу, подойдет карта МИР.

Плюсы и минусы

Основные преимущества дебетовых карт:

Выгода. Выпуск и обслуживание карты недорогие (от 150 рублей) или вовсе бесплатные для клиента. Можно пополнять баланс и снимать деньги без комиссии. Также банки предлагают много скидок, бонусных программ и привилегий. Мобильность. Совершать покупки можно в любое удобное время, дебетовая карта оснащена чипом для бесконтактной оплаты, позволяющим быстро и безопасно оплачивать товар. Удобство. Нет необходимости носить с собой кошелек с купюрами и монетами. Оперативность. Оформить карту можно онлайн, не затрачивая много времени и не выходя из дома.

К недостаткам дебетовых карт относятся:

Лимиты на снятия и переводы. Банк-эмитент устанавливает ограничение на суточные или месячные переводы. Это связано с высоким риском мошенничества. Нельзя взять деньги в долг у банка, если закончатся средства. Наличие комиссии при использовании партнерских банкоматов, а также при оплате коммунальных услуг.

Чем отличается от кредитной

Главное отличие дебетовой карты от кредитной – принадлежность средств. На кредитной карте деньги принадлежат банку и за их использование необходимо платить процент. На дебетовой карте хранятся деньги клиента.

Несмотря на такое различие, оба вида карт представляют собой удобный платежный инструмент.

Как оформить дебетовую карту

Оформить дебетовую карту может любой желающий. На сегодняшний день многие банки предоставляют услугу оформления карты для лиц от 14 лет.

Условия получения карты и открытия счета зависят от обслуживающей кредитно-финансовой организации (банка-эмитента). Для того чтобы оформить карту некоторым банкам достаточно онлайн-заявки, другие могут потребовать личное присутствие для заполнения документов.

Онлайн-вариант оформления дебетовой карты наиболее быстрый и простой. Необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

Заполнить заявку на сайте банка. Дождаться обработки заявки клиента и ответа от банка-эмитента. Получить дебетовую карту (с помощью курьерской доставки или почтой).

Обслуживание

Банк-эмитент формирует стоимость обслуживания в зависимости от вида карты и пакета услуг, предоставляемого вместе с ней.

Обслуживание карт, открываемых в рамках зарплатных проектов, а также для социальных и пенсионных выплат для клиента будет бесплатным. Ежемесячный платеж необходимо будет вносить при подключении дополнительных услуг: СМС-уведомление о транзакциях, интернет-банкинг.

В случаях когда карта предусматривает плату за обслуживание, размер ежемесячного платежа устанавливается согласно тарифам банка.

Часто банки предоставляют бесплатное обслуживание при выполнении определенных требований. Например:

траты в месяц не должны быть меньше суммы, указанной в условиях договора;

карта оформляется как зарплатная и ежемесячно от юридического лица на нее должны поступать деньги в размере не меньше определенной суммы.

Некоторые банки предоставляют бесплатное обслуживание без выполнения дополнительных условий.

Как пользоваться дебетовой картой

В отличие от кредитной карты, при использовании дебетовой не нужно переживать за то, что необходимо вовремя внести деньги для покрытия задолженности.

Можно пополнять счет в любое время для того чтобы оплачивать покупки и совершать иные платежные действия.

Пополнение карты и снятие наличных

Существует несколько вариантов пополнения счета дебетовой карты:

Обращение в отделение банка-эмитента и через кассу внесение наличных на банковский счет. Внесение денег через терминал. Для этого необходимо зайти в основное меню, выбрать соответствующий раздел и положить в купюроприемник нужную сумму. Через электронную систему расчетов (например, WebMoney).

Что снять деньги с дебетовой карты, необходимо:

Обратиться в отделение банка и снять наличные через кассу. Снять деньги через банкомат. При этом нужно учесть, что обналичить дебетовую карту в банке-эмитенте можно без комиссий, а если снимать деньги через банкоматы партнерской сети, то комиссия составит от 1,5 до 5 процентов.

Также стоит учесть, что существует лимит на снятие наличных. Он устанавливается банком в зависимости от категории карты. Максимальный порог в среднем составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в сутки. При использовании пакета премиального обслуживания банка можно снимать до одного миллиона рублей в сутки.

Оплата в магазинах и интернете

Чтобы оплатить покупки в офлайн-магазине, необходимо вставить карту в платежный терминал и ввести пин-код. Также совершить оплату можно и бесконтактным способом, приложив карту к терминалу или с помощью Apple Pay и Samsung Pay c телефона.

Кроме того, оплатить товар дебетовой картой можно и в онлайн-магазинах. Для этого необходимо ввести свои платежные данные в определенном поле и, получив код подтверждения на номер телефона, выполнить транзакцию.

При оплате товаров через интернет рекомендуется обращать внимание на надежность ресурсов. Не стоит переходить по ссылкам для оплаты из сообщений в социальных сетях или мессенджеров.

Как работает кэшбэк

Кэшбэк – это возврат банком части потраченных средств на карту. Когда клиент оплачивает покупку, банк возвращает деньгами или бонусами часть затрат. Размер кэшбэка зависит от условий финансовой организации, статуса карты и магазина.

В зависимости от вида покупок банки предлагают разные виды кэшбэка. Например, за оплату товара в магазинах могут начисляться мили авиакомпаний. Кроме того, существуют дебетовые карты с кэшбэком в баллах, которые можно перевести (конвертировать) в рубли, полетные мили, взносы в благотворительные фонды и т.д.

Дебетовая карта с овердрафтом

Овердрафт – это услуга банка, позволяющая пользоваться деньгами при нулевом балансе. Она не бесплатная, имеет процентную ставку, лимит, а также срок возврата средств. За нарушение сроков клиента ждут санкции.

Чтобы подключить овердрафт, клиенту необходимо подтвердить свою платежеспособность. Для этого нужно предоставить справку о доходах или справку по форме банка.

Нередки случаи, когда наличие овердрафта становится сюрпризом для клиента. Проверить, подключена ли такая услуга, можно в мобильном приложении или на сайте банка-эмитента в разделе “информация о карте”.

Часто задаваемые вопросы

В какой валюте открыть дебетовую карту

Зачастую клиенты открывают рублевую карту. В России расчет ведется в рублях, а в момент оплаты или перевода денег происходит автоматическая конвертация. Если клиент часто путешествует, можно дополнительно открыть карту в долларах или евро (в зависимости от приоритетности валюты в стране, куда планируется поездка). При этом, рублевой картой можно пользоваться везде без каких-либо ограничений.

Как защитить карту от мошенников

Для повышения безопасности использования банковских карт необходимо соблюдать основные правила:

не сообщать никому код, указанный на обороте карты, а также срок действия карты или код из СМС, пришедшей на номер телефона;

подключить мобильный банк, чтобы была возможность быстро отслеживать операции по карте.

Кроме того, можно оформить страхование банковских карт для того, чтобы сохранить деньги в случаях, когда мошенникам удалось получить доступ к личным данным.

"Карта неактивна" - что это значит

Статус "карта не активна" означает, что у нее закончился срок действия или банк ее заблокировал. Чтобы проверить срок действия, необходимо посмотреть на лицевую часть пластиковой карты. Он указан под строкой с номером карты, например, 04/22. Это значит, что дебетовая карта действительна до конца апреля 2022 года.

Если согласно указанным срокам карта действительна, необходимо позвонить на горячую линию банка, чтобы уточнить, почему она не активна. Причиной могут быть технические ошибки или действия мошенников.

Как закрыть дебетовую карту