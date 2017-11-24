Стадченко: бюджет ФОМС на 2018-2020 гг позволяет выполнить все задачи фонда

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Принятие Госдумой в пятницу в третьем чтении бюджета ФОМС на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов позволит выполнить все задачи, поставленные перед фондом, считает председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.

"Принятие этого документа позволит выполнить все задачи, которые перед нами поставлены. Увеличение размера субвенции к уровню текущего года составит 333 миллиарда рублей, или 21% — это беспрецедентный рост!" — привели в пресс-службе ФОМС слова Стадченко на расширенном совещании совета директоров фонда.

Согласно принятому госдумой закону о бюджете ФОМС на 2018-2020 годы, доходы фонда на 2018 год предусмотрены в сумме 1,888 триллиона рублей, на 2019 год — 1,993 триллиона рублей, расходы — 1,994 триллиона и 2,061 триллиона рублей, соответственно. Бюджет фонда на 2020 год сбалансирован по доходам и расходам в объеме 2,138 триллиона рублей. Дефицит бюджета ФОМС в 2018 году составит 106 миллиардов рублей, в 2019 году — 68 миллиардов рублей. Сбалансированность бюджета этого фонда в 2018-2019 годах будет достигнута за счет переходящих остатков средств по состоянию на 1 января соответствующего финансового года. Закон предусматривает направление из федерального бюджета в ФОМС трансфертов на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением отдельным категориям плательщиков льготного тарифа на уплату страховых взносов на ОМС работающего населения. Размер таких трансфертов составит в 2018 году 32,2 миллиарда рублей, в 2019 году — 5,8 миллиарда рублей, в 2020 году — 6,1 миллиарда рублей.

Помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек обратил внимание участников совещания на такие направления в программе госгарантий бесплатной медпомощи как "онкология" и "медицинская реабилитация". "На профиль "онкология" (по всем условиям оказания медпомощи) в целом увеличены расходы по отношению к 2018 (2017????) году на 59,9%. По онкологии первые в истории сокращены почти вдвое сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме до 14 дней с момента установки диагноза в амбулаторном звене", — привели в пресс-службе слова Флека.

Также на 2018 год существенно увеличен норматив объема и финансовых затрат по медицинской реабилитации в стационарных условиях, отметил он.

Флек проинформировал, что с 2018 года вводится 15 новых клинико-статистических групп в части медицинской реабилитации по таким основным направлениям как заболевания опорно-двигательного аппарата периферической нервной системы, соматические заболевания и заболевания центральной нервной системы.

Начальник управления модернизации системы ОМС ФОМС Ольга Царева добавила, что впервые в следующем году появляется новый профиль и новая клинико-статистическая группа по оплате гериатрической медицинской помощи. "Оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю "гериатрия"",- сообщила она.

Председатель Общественного совета при Минздраве РФ, вице-президент НП "Национальная медицинская палата" Наталья Аксенова обратила внимание на то, что, согласно социологическим опросам, число граждан РФ, недовольных оказанием медицинской помощи, сократилось с 57% до 30%.

Как представитель медицинского сообщества она предложила ежегодно ротировать состав тарифных комиссий субъектов РФ, которые входят в состав региональных комиссий по разработке терпрограмм ОМС. "Общественные организации будут предлагать ежегодно кандидатуры, просим проработать этот вопрос и внести в ваши правила", — привели в пресс-службе слова Аксеновой.