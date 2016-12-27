Стадченко: 2016 год стал началом важных изменений в системе ОМС

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Ориентация на нужды пациентов и персонифицированное сопровождение застрахованных стало качественным прорывом в совершенствовании механизмов защиты прав граждан в системе ОМС, заявила председатель ФОМС Наталья Стадченко.

"2016 год стал временем важных начинаний в сфере охраны здоровья и в системе обязательного медицинского страхования. Задачи системы ОМС сегодня шире, чем просто финансирование медицинской помощи. Внедрение принципов пациентоориентирования и персонифицированного сопровождения каждого застрахованного – это качественный прорыв в совершенствовании механизмов защиты прав наших граждан", — говорится в новогоднем поздравлении Стадченко работающим в системе ОМС, текст которого приводит пресс-служба Фонда.

Глава ФОМС напомнила, что на практике эти принципы реализуются в работе контакт-центров, колл-сервисов и "горячих линий", личных электронных кабинетов, электронных регистратур и других форм обратной связи, которые сегодня интенсивно развиваются в регионах.

"В середине уходящего года был сделан первый шаг в создании института страховых поверенных, который за полгода доказал свою эффективность. До 80% обращений к страховым представителям первого уровня завершались разрешением проблемы при первичном контакте. На втором этапе, стартующем 1 января 2017 года, страховые поверенные начнут оповещать застрахованных о графике диспансеризации и необходимых прививках", — отметила Стадченко.

Она выразила уверенность, что страховой представитель станет ключевой фигурой в системе ОМС, "помощником и защитником граждан: с конкретными именем и фамилией, с хорошо знакомым номером телефона".