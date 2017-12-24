Семерикова подала в ЦИК документы на выдвижение кандидатом в президенты

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова в числе первых среди женщин, претендующих на пост президента России, подала в Центризбирком документы для выдвижения на выборах следующего года, передает корреспондент РИА Новости.
В среду, 20 декабря, съезд "Женского диалога" выдвинул Семерикову своим кандидатом на грядущих выборах. Она стала уже второй женщиной-кандидатом, представившей в ЦИК документы для выдвижения. Накануне партия "Российский объединенный трудовой фронт" ("РОТ Фронт") подала документы по выдвижению своего кандидата — крановщицы металлургического завода "Петросталь" Натальи Лисицыной.
Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом от партии на этапе выдвижения, должен содержать решение съезда, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах.
Семериковой, как кандидату от непарламентской партии, на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 100 тысяч, причем на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.
Ранее она сообщала РИА Новости, что в международной части ее предвыборная программа будет посвящена урегулированию отношений с Украиной и США. Политик отмечала, что партия поддерживает тесные контакты с американской стороной, работает с общественно-политическими организациями Украины и женскими организациями. По ее словам, в партию обращались такие движения, как ЛГБТ-сообщества и феминистки.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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