Съезд партии "Женский диалог" выдвинул Семерикову кандидатом в президенты

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Предвыборный съезд партии "Женский диалог" в среду выдвинул председателя партии Елену Семерикову кандидатом в президенты России в 2018 году.

Партия в среду проводит предвыборный съезд. Чуть ранее съезд партии единогласно переизбрал председателем партии Семерикову.

"По результатам тайного голосования делегатов съезда партии… по выдвижению кандидата на должность президента РФ включена кандидатура Елены Геннадьевны (Семериковой — ред.)… "за" проголосовали 24 делегата", — сказала модератор съезда.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Семерикова ранее сообщила РИА Новости, что в международной части ее предвыборная программа будет посвящена урегулированию отношений с Украиной и США. Ранее она отмечала, что партия поддерживает тесные контакты с американской стороной, работает с общественно-политическими организациями Украины и женскими организациями. По ее словам, в партию обращались такие движения, как ЛГБТ-сообщества и феминистки.