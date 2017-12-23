Выборы 2018

Партия "РОТ Фронт" выдвинула крановщицу Лисицыну кандидатом в президенты

16:4023.12.2017
Новости
(обновлено: 17:01 23.12.2017)
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© Фото : Российский Объединённый Трудовой ФронтКандидат в президенты РФ от партии РОТ Фронт крановщица металлургического завода Наталя ЛисицынаКандидат в президенты РФ от партии РОТ Фронт крановщица металлургического завода Наталя Лисицына
© Фото : Российский Объединённый Трудовой Фронт

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Партия "Российский объединённый трудовой фронт" ("РОТ Фронт") представила в Центризбирком документы по выдвижению своего кандидата в президенты России на выборах в марте 2018 года, им стала машинист башенного крана на металлургическом заводе "Петросталь" Наталья Лисицына.

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин на XVII съезде КПРФ. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Съезд партии, на котором делегаты утвердили ее кандидатуру для выдвижения на грядущих президентских выборах, состоялся 21 декабря в Санкт-Петербурге.

"В Центральную избирательную комиссию партия "РОТ фронт" представила документы по итогам съезда о выдвижении кандидата на должность президента Российской Федерации Натальи Лисицыной", — сообщил РИА Новости в субботу член ЦИК России Евгений Шевченко.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом от партии на этапе выдвижения, должен содержать решение съезда, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, вкладах и ценных бумагах.

После приема этих документов у Центризбиркома есть пять дней, чтобы рассмотреть их и принять решение относительно регистрации уполномоченных представителей партии и уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам. Если с документами все в порядке, ЦИК принимает соответствующие решения и дает разрешение на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата.

Лидер Монархической партии России Антон Баков. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кандидатам от непарламентских партий предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому могут быть напечатаны лишь после открытия избирательного счета. Только потом кандидат может приступать к сбору подписей.

Подписные листы и ещё ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе. Первым днем подачи документов для регистрации будет среда, 27 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Президентские выборы
© Инфографика
Календарь избирательной кампании президента России

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