Мировые лидеры поздравляют Путина с победой на выборах

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента России. Среди тех, кто уже сделал это — председатель КНР Си Цзиньпин и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.

"Российский народ показывает сплоченность"

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму, в которой отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений и выразил готовность к их дальнейшему развитию.

Си Цзиньпинь заявил, что отношения между Москвой и Пекином стали "примером международных отношений нового типа, основанных на взаимоуважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве".

Китайский лидер также выразил уверенность в том, что Россия сможет добиться новых успехов в государственном развитии. "В последние годы российский народ показывает единство и сплоченность, решительно идет вперед по пути развития и возрождения сильной страны, в социально —экономическом развитии страны достигнуты значительные результаты. Россия играет важную конструктивную роль в международных вопросах", — отметил Си Цзиньпинь.

Поздравления Назарбаева и Кастро

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил российского коллегу по телефону, сообщили в его пресс-службе.

В свою очередь Рауль Кастро направил Владимиру Путину "теплое послание", сообщил посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь. Кубинский лидер, по словам дипломата, назвал победу президента России убедительной.

"Исключительный талант лидера"

Поздравления Путину в связи с победой также направили президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Ана Брнабич.

"Уверен, что своим исключительным талантом лидера с четким представлением и сильной волей, как и ответственностью и приверженностью работе, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов и в осуществлении планов ее дальнейшего всеобъемлющего развития", — заявил Вучич, поблагодарив Путина за вклад в укрепление двусторонних связей и защиту территориальной целостности Сербии.

Ана Брнабич, в свою очередь, отметила, что победа Путина на выборах была убедительной. "Достигнутый вами результат только подтверждает широкую поддержку, которая у вас есть для всех сложных реформ, которые вы до сих пор успешно провели или только намереваетесь проводить. Это говорит о том, что ваши граждане видят в вас настоящего лидера, который готов идти навстречу всем вызовам в предстоящее время", — заявила она, напомнив, что Сербию и Россию "связывают добрые дружеские и сердечные отношения".

"Демонстрация патриотизма"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что переизбрание Владимира Путина свидетельствует о "демонстрации патриотизма, высокого политического сознания" россиян и их "глубокой приверженности демократии".

По мнению Мадуро, сплоченность граждан России вокруг своего лидера и его проекта независимости и развития гарантирует мировой политический баланс, основанный на справедливости, солидарности, уважении международного права и многополярности.

"Россия и Венесуэла превратились в братские страны, союзников в развитии интенсивной динамики двустороннего сотрудничества и международной политической координации с целью продвигать мир и справедливость в международных отношениях", — говорится в коммюнике.

"Доверие курсу"

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что результаты выборов указывают на доверие россиян курсу Владимира Путина. "Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене. Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в вашем нелегком труде на благо народа России", — говорится в поздравлении.

Также Хаджимба отметил, что народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Россия оказывает стране все эти годы, подчеркнув, что отношения между двумя странами будут и впредь динамично развиваться.

Критика Порошенко и Маккейна

Нашлись и те, кто остались недовольны результатами выборов в России. Так, украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Крыму голосование проводилось незаконно.

По словам Порошенко, мировые лидеры не готовы признать результаты выборов на полуострове. "И единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Американский сенатор Джон Маккейн в свою очередь усомнился в том, что российские избиратели поддерживают Путина. "То, что Путину пришлось так много сделать, чтобы привлечь избирателей, свидетельствует, что россияне знают, что его притязание на власть — обман. США поддерживают всех россиян, жаждущих свободы", — написал Маккейн в Twitter.

Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76% голосов. При этом он заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.

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