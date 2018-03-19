Выборы 2018

Мировые лидеры поздравляют Путина с победой на выборах

05:5419.03.2018
Выборы-2018
(обновлено: 05:57 19.03.2018)
0166420
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента России. Среди тех, кто уже сделал это — председатель КНР Си Цзиньпин и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.

Голосование на выборах президента России в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Как голосовали россияне в США: СССР, пряники и русское радио

"Российский народ показывает сплоченность"

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму, в которой отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений и выразил готовность к их дальнейшему развитию.

Си Цзиньпинь заявил, что отношения между Москвой и Пекином стали "примером международных отношений нового типа, основанных на взаимоуважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве".

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Итоги голосования: Путин лидирует с рекордной поддержкой избирателей

Китайский лидер также выразил уверенность в том, что Россия сможет добиться новых успехов в государственном развитии. "В последние годы российский народ показывает единство и сплоченность, решительно идет вперед по пути развития и возрождения сильной страны, в социально —экономическом развитии страны достигнуты значительные результаты. Россия играет важную конструктивную роль в международных вопросах", — отметил Си Цзиньпинь.

Поздравления Назарбаева и Кастро

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил российского коллегу по телефону, сообщили в его пресс-службе.

В свою очередь Рауль Кастро направил Владимиру Путину "теплое послание", сообщил посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь. Кубинский лидер, по словам дипломата, назвал победу президента России убедительной.

"Исключительный талант лидера"

Поздравления Путину в связи с победой также направили президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Ана Брнабич.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В ЦИК назвали регионы, где за Путина проголосовало абсолютное большинство

"Уверен, что своим исключительным талантом лидера с четким представлением и сильной волей, как и ответственностью и приверженностью работе, вы продолжите достигать успехов в решении всех важных для России вопросов и в осуществлении планов ее дальнейшего всеобъемлющего развития", — заявил Вучич, поблагодарив Путина за вклад в укрепление двусторонних связей и защиту территориальной целостности Сербии.

Ана Брнабич, в свою очередь, отметила, что победа Путина на выборах была убедительной. "Достигнутый вами результат только подтверждает широкую поддержку, которая у вас есть для всех сложных реформ, которые вы до сих пор успешно провели или только намереваетесь проводить. Это говорит о том, что ваши граждане видят в вас настоящего лидера, который готов идти навстречу всем вызовам в предстоящее время", — заявила она, напомнив, что Сербию и Россию "связывают добрые дружеские и сердечные отношения".

"Демонстрация патриотизма"

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пушков прокомментировал результаты выборов президента

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что переизбрание Владимира Путина свидетельствует о "демонстрации патриотизма, высокого политического сознания" россиян и их "глубокой приверженности демократии".

По мнению Мадуро, сплоченность граждан России вокруг своего лидера и его проекта независимости и развития гарантирует мировой политический баланс, основанный на справедливости, солидарности, уважении международного права и многополярности.

"Россия и Венесуэла превратились в братские страны, союзников в развитии интенсивной динамики двустороннего сотрудничества и международной политической координации с целью продвигать мир и справедливость в международных отношениях", — говорится в коммюнике.

"Доверие курсу"

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что результаты выборов указывают на доверие россиян курсу Владимира Путина. "Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене. Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в вашем нелегком труде на благо народа России", — говорится в поздравлении.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
"России нужен прорыв": Путин о планах на следующий срок и победе на выборах

Также Хаджимба отметил, что народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Россия оказывает стране все эти годы, подчеркнув, что отношения между двумя странами будут и впредь динамично развиваться.

Критика Порошенко и Маккейна

Нашлись и те, кто остались недовольны результатами выборов в России. Так, украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в Крыму голосование проводилось незаконно.

По словам Порошенко, мировые лидеры не готовы признать результаты выборов на полуострове. "И единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Информационный центр ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Как в России прошли выборы президента

Американский сенатор Джон Маккейн в свою очередь усомнился в том, что российские избиратели поддерживают Путина. "То, что Путину пришлось так много сделать, чтобы привлечь избирателей, свидетельствует, что россияне знают, что его притязание на власть — обман. США поддерживают всех россиян, жаждущих свободы", — написал Маккейн в Twitter.

Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76% голосов. При этом он заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>




 

 

ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена