"Справедливая Россия" поддержит Путина на выборах президента

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. "Справедливая Россия" на предстоящих президентских выборах поддержит Владимира Путина. Представители партии войдут в инициативную группу по его самовыдвижению, а также будут агитировать и работать в штабе кандидата, заявил лидер "справедливоросов" Сергей Миронов.

"Мы будем проводить агитацию за нашего общего кандидата (Владимира Путина — Прим. ред.), я в этом не сомневаюсь", — отметил он.

Ранее первый зампред фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов, отвечая на вопрос, как партия будет участвовать в президентской кампании 2018 года, сообщил РИА Новости, что он вместе с соратниками поддержит Путина.

"Единая цель"

Накануне в Москве прошел семнадцатый съезд "Единой России", на котором партия также поддержала кандидатуру Владимира Путина.

"И все наши возможности будут служить единой цели. Какой цели? Чтобы 18 марта следующего года стал днем безусловной победы нашего кандидата Владимира Путина", — заявил лидер ЕР и председатель правительства Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Путин решил идти на выборы в качестве самовыдвиженца, чтобы вести кампанию "вне партийного контекста".

"Как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан", — добавил Медведев.

Кроме того, премьер-министр поручил создать пул наблюдателей от "Единой России", которые бы следили за тем, чтобы выборы проходили без нарушений.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в свою очередь, рассказал, что основную задачу единороссы видят в том, чтобы в тесном взаимодействии с представителями других политических сил сделать президентскую кампанию "абсолютно соответствующей и духу, и букве закона".

Конкуренты на выборах

Одним из главных сюрпризов кампании-2018 стало то, что КПРФ на съезде в субботу выдвинула на выборы не председателя Геннадия Зюганова, а беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Зюганов, со своей стороны, назвал Грудинина удачным кандидатом и указал на то, что он олицетворяет ожидания граждан. "Это человек, который умеет работать, умеет слышать людей и выполнять свои обещания", — подчеркнул политик.

ЛДПР же традиционно выставила Владимира Жириновского, а "Яблоко" — Григория Явлинского. Бизнес-омбудсмен Борис Титов пойдет на выборы от "Партии роста". Кроме того, за главный государственный пост поборется Ксения Собчак, она стала кандидатом от "Гражданской инициативы".

В воскресенье инициативная группа избирателей в Москве поддержала выдвижение в президенты Алексея Навального, однако, как ранее неоднократно заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, он не может баллотироваться до 2028 года из-за непогашенной судимости по делу "Кировлеса".

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.