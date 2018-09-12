Строительство пилотного участка ВСМ Москва – Владимир начнется в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Строительство пилотного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань начнется в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума вице-премьер РФ Максим Акимов.

"В этом году вряд ли, в следующем — да. Какие-то части проекта уже реализуются, например решается вопрос по земельным участкам", — сказал Акимов, отвечая на вопрос, начнется ли строительство пилотного участка Москва-Владимир в этом году.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.