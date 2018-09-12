Максим Акимов: транспортной отрасли России нужны современные решения

Развитие транспортной инфраструктуры требует гигантских затрат как от государства, так и от частного бизнеса, но без этого России вряд ли удастся существенно ускорить рост экономики. Готово ли правительство финансово поддержать авиаотрасль на фоне роста цен на топливо, появится ли в стране новый лоукостер, когда начнется строительство ВСМ "Москва-Казань" и во сколько обойдется нацпроект "Безопасные дороги", рассказал в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ вице-премьер Максим Акимов. Беседовали Мария Балюк и Дарья Станиславец.

— На заседании Госсовета президент снова говорил о необходимости повысить доступность авиаперевозок для жителей Дальнего Востока. Какие в этой сфере могут быть решения, за счет чего это можно сделать? © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Зарплаты, тарифы и перевозки: Путин обсудил развитие Дальнего Востока

— Я бы выделил три направления. Первое — это развитие конкуренции. Мы всерьез задумаемся над тем, что и количество бортов, и количество компаний, летающих на Дальний Восток, несмотря на всю суровость ситуации, связанной с авиационным керосином или с другими издержками авиационного бизнеса, экономическую привлекательность этого бизнеса мы должны повышать. За счет чего? За счет инвестиций в инфраструктуру.

У нас сейчас 66 аэропортов в проекте плана магистральной инфраструктуры. Из них 34 на Дальнем Востоке. Нам нужно найти оптимальные решения с точки зрения объема капиталовложений, чтобы просто не палить деньги. Речь идет о капиталовложениях в аэропортную, аэродромную структуру, в авиационную безопасность, в новый парк, благодаря которым удастся решить задачу, поставленную президентом, по увеличению до 50% пассажиропотока, проходящего мимо Москвы. При этом рост пассажиропотока должен приходиться на прямые перелеты.

Для этого нужна новая хабовая модель, и мы ее на базе нескольких российских хабов будем взращивать. Сейчас мы ее активно обсуждаем с консультантами. Мы хотим, чтобы это была модель, построенная на современной логистике, сквозной логистике движения пассажира, на хорошей экономике.

Основное наше внимание будет уделено развитию хабов в Сибири, Байкальском регионе и Дальнем Востоке, потому что там аэропорты это не только транспортные объекты — это элемент жизнеобеспечения, элемент безопасности проживания людей на территории.

— Обсуждали ли вы с авиакомпаниями расширение дальневосточной программы? Кто из них готов?

— Мы в процессе обсуждения этого с авиакомпаниями.

— А какие это авиакомпании?

— Я сейчас пока не будут их называть. Но это важная задача. В плане развития магистральной инфраструктуры у нас целый блок этому посвящен. Эту проблему надо системно решать.

— Вы назвали два инструмента, которые позволят повысить доступность авиаперевозок для жителей Дальнего Востока, — вложения в инфраструктуру и развитие конкуренции. А каков третий инструмент? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Минвостокразвития представил обращение о льготных авиаперевозках в ДФО

— Третье — это прямое субсидирование, это закладывается в плане магистральной инфраструктуры, на это предусмотрены дополнительные средства именно на дальневосточное направление. Дискуссия по бюджету завершится в правительстве к 1 октября. 17 октября будет заседание президиума Госсовета, где мы доложим наши предложения председателю правительства. И, соответственно, после утверждения паспорта проекта можно будет эти средства закладывать в строчки бюджетных проектировок.

— Если вернуться к конкуренции, считаете ли вы целесообразным создание конкурента "Победы" как лоукостера? Ведь сложности с доступностью перевозок есть не только на Дальнем Востоке…

— Почему нет? Да, я выписываю директивы для голосования на совете директоров Аэрофлота, но это не должно подменять того, что здоровая конкуренция оздоравливает всех участников процесса. Еще раз говорю, там вопрос в другом. Вопрос в том, что у нас должна сложиться экономическая модель, которая не приводила бы к банкротству компаний и неисполнению обязательств перед пассажирами. Бизнес должен быть привлекательным. И мы должны за счет лизинговой модели, за счет удешевления инфраструктуры, за счет цифровых технологий делать привлекательным инвестирование в авиаотрасль и в покупку воздушных судов.

В авиационной отрасли огромное количество проблем, связанных и с подготовкой персонала, и с качеством обслуживания судов, и с российским воздушным регистром. У нас большие планы с новым составом министерства транспорта.

— Что вы планируете сделать по линии подготовки персонала?

— Сейчас рано говорить о каких-то решениях. Но речь идет о разработке более специализированного обучения, с меньшим сроком, но с большей интенсивностью.

Также необходимо улучшить модельную базу тренажеров, возможности практического пилотирования. Будет целая программа в Минтрансе, которая будет посвящена решению этой проблемы с кадрами.

— Из-за августовского ослабления курса рубля и из-за роста цен на топливо перевозчики уже заявили о том, что будет повышение цен на билеты. Будет ли правительство как-то контролировать ситуацию с ценами? И на каком этапе будет вмешиваться?

— Мы контролируем ситуацию. Пока у нас критического роста нет. Перевозчикам больно, потому что хоть авиационное топливо это и не исчерпывающая статья затрат, но весьма чувствительная. И, конечно, если дальше так будет продолжаться, надо будет принимать специальные меры.

— А какие это меры?

— В том числе расширение, возможно, финансовой поддержки отрасли. Такие проекты у нас есть. Я пока далек от того, чтобы их обсуждать. Все будет зависеть от динамики. Мы, конечно, надеемся, что она будет, по крайней мере, стабильной. То есть позволяющей компаниям хоть как-то приводить в соответствие реалиям свою экономику.

Но чудес не будет. Это довольно суровая ситуация. Мы пристально за ней следим, каждый день обсуждаем с моим коллегой, вице-премьером Дмитрием Козаком ситуацию с ценами на топливо. Есть же не только проблема с ростом цен на авиакеросин, но и с дизельным топливом.

Крупнейший потребитель дизтоплива — это Российские железные дороги. Для них это существенный фактор, у них огромное количество тяги на дизеле. Они высказывали уже, и весьма активно, обеспокоенность по данному вопросу. Проблема — в фокусе внимания.

Но еще раз говорю, мы пока не считаем, что нужны специальные меры реагирования. Но в любой день такие меры могут быть приняты, и они могут в любой день быть запущены, если мы поймем, что экономика отраслей не выдерживает больше давления.

— Насколько должна вырасти цена, чтобы вы ввели специальные меры?

— Я считаю, что реакция должна быть раньше. Надеюсь, что министерство транспорта с этой ситуацией справится именно в этом ключе. Я, по крайней мере, ставлю перед ними, перед коллегами задачу, чтобы это была какая-то проактивная позиция, а не после того, как граждане, недовольные резким ростом цен на авиабилеты, закидают письмами ведомства.

— Продолжая железнодорожную тему, решены ли вопросы финансирования ВСМ "Москва — Казань"? Включен ли этот проект в перечень проектов, формируемых в рамках идеи помощника президента Белоусова?

— Мы включили проект в план развития магистральной инфраструктуры. Оставить его в плане или нет, решать председателю правительства и президенту. Да, это гигантские расходы, но и одновременно крупный инфраструктурный сдвиг. Это совершенно новое технологическое качество железнодорожной отрасли. Там все другое — рельс, энергетика, тяга, металл. Даже человек и компьютер, которые управляют этим поездом, должны быть другими. Это колоссальный технологический сдвиг.

Он, конечно, стоит денег, прямо скажем. Но, с моей точки зрения, его надо реализовывать, поскольку это огромный сдвиг для многих отраслей.

Коллеги сейчас размышляют, куда инвестировать в соответствии со списком Андрея Рэмовича, а я считаю, что это достойный объект для инвестирования и он должен быть в этом списке.

Это большой CAPEX, окупаться проект будет долго. Для нас сейчас очень важно выйти на то, чтобы с точки зрения OPEX модель выдерживала бездотационность, чтобы ее не дотировать в процессе эксплуатации. И у нас такой план на сегодняшний день есть. Если мы будем поддержаны руководством страны, мы эту стройку начнем.

— Начнется ли строительство пилотного участка Москва-Владимир в этом году?

— В этом году вряд ли, в следующем — да. Какие-то части проекта уже реализуются, например, решается вопрос по земельным участкам. Если говорить в целом, то ситуация день ото дня проще не становится. Мы испытываем большое давление и со стороны глобальных финансовых рынков. И со стороны наших так называемых партнеров, многие наши коллеги хотят нам добрую услугу оказать. Но мы будем предлагать премьеру проект ВСМ Москва-Казань реализовать.

— Кредитные средства от Китая по-прежнему рассматриваются в рамках данного проекта?

— Мы рассматриваем разные источники. Понятно, что это важная часть и в Китае огромная компетенция накоплена. Я думаю, что мы еще пообсуждаем с китайскими коллегами некоторые стороны.

— Именно объем кредита?

— Объем кредита и степень локализации производства — для нас чувствительные вещи. Моя задача в том, чтобы компетенции и знание осели в стране — у наших проектировщиков, строителей и инженеров.

— Такие проекты, как Hyperloop, будут когда-нибудь реализованы или это фантастика?

— Ничто в современном мире не фантастика и не мечта. Условно говоря, 100 лет назад никто не верил в иную форму перемещения, за исключением железных дорог. Однако люди преодолели скорость звука. Через 10 лет мы вполне сможем счесть это технологической обыденностью. Я в новую мобильность, которую дадут новые технологии, очень сильно верю. В том числе и в вакуумное движение.

— Hyperloop заявляла, что собирается реализовать первые проекты в России к концу 2018 года…

— Я не думаю, что наши коллеги так будут быстро двигаться. С моей стороны переговоры по проектам не ведутся.

— Что с проектом автодороги Европа-Западный Китай?

— У нас два проекта в плане по развитию магистральной инфраструктуры. Первый — это проект "Меридиан", который пройдет от границы с Казахстаном, от Саракчина до Белоруссии по, скорее, южным областям. И второй проект — это фактически создание новой платной трассы М-7 платной с выходом на платную М-11.

Дорога "Меридиан" будет строиться исключительно за счет частных средств. Но это не весь план в части автомобильных дорог. У нас заложены обходы многих городов, заложено много развязок.

— Эти два проекта попадают в "список Белоусова"? © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк РСПП предложил не ограничивать "список Белоусова"

— Тут точно нет какой-то особенной связи. И вообще, я убежден, что точки инвестирования должны быть точками взаимных интересов государства и бизнеса. Это не точки принуждения, а точки совпадения спроса на новую инфраструктуру.

У нас довольно сбалансированный пакет приоритетов. Самый широкий — увеличение мощности морских портов, Северный морской путь, автомобильные дороги, железнодорожное движение, развитие московского транспортного узла — новый абсолютный проект, очень красивый, связанный с развитием хорд.

— Что планируется сделать в рамках этого проекта?

— Там планируется связать территории Москвы и области железнодорожными хордами, которые объединят движение по малому московскому кольцу с Подмосковьем. Плюс будет увеличена тактовая частота движения внутри малого кольца. Хотим сделать так, чтобы из Одинцово в Химки можно было доехать напрямую. Проект в целом строится на внимательном изучении миграции людей.

— Каковы сроки реализации этого проекта?

— До 2024 года, как и весь план магистральной инфраструктуры. Там существуют этапы. Они сейчас обсуждаются, но там довольно понятный и внятный план развития. Я говорю не только о Москве и Подмосковье, но и о плане участия железнодорожного движения в развитии вообще транспортного потенциала российских городов. Речь идет и о Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Это проекты легкого, наземного метро, городской электрички.

— Вы также курируете нацпроект "Безопасные дороги". Что вы будете предлагать?

— Будем предлагать самые разные меры. Прежде всего улучшение дорожной инфраструктуры. У нас много мест, которые генерируют аварийность. Будем заниматься разведением потоков, освещением, системами информирования, в том числе, кстати, и цифрового.

Ну и, конечно, это приведение в порядок самого дорожного полотна, расширение дорог в узких местах, установка дорожного ограждения, установление разделителей на дорогах. Большой комплекс мер мы прежде всего сосредоточим на аварийно-опасных участках, там, где у нас очень плохая статистика по ДТП и тем более ДТП с гибелью людей.

— Много у нас таких участков?

— Много. У нас неразделенное движение — это основной источник гибели людей ввиду лобовых столкновений. Это основная масса происшествий с тяжелым исходом. Поэтому будем разделять потоки, освещать дороги, расширять, карманы обустраивать, парковки дополнительные обустраивать, будем работать и с весогабаритным контролем и с датчиками состояния основания полотна. Набор мер понятен, нужны только ресурсы и желание сделать это правильно.

— Правила дорожного движения какие-то будут уточняться?

— Обсудим на первом заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Надеюсь, в октябре оно пройдет. Там есть ряд предложений, будем заслушивать наших коллег.

— А какие это предложения, сейчас пока сказать не можете?

— Пока нет.

— Вы ставите перед собой цель к определенному году сказать, что одна из двух извечных проблем России решена?

— Если бы я отвечал за образование, я бы сказал, что могу, потому что вопрос с теми, кого мы называем не очень далекими людьми, решить можно скорее. С дорогами все сложнее, потому что это сложный комплекс, который касается межбюджетных отношений, доходной базы муниципалитетов. На весь нацпроект нужно 2,5 триллиона рублей.

Одна из моих задач — чтобы изменились не сами дороги, а изменилась дорожно-строительная отрасль, чтобы она стала современной, чтобы появились стимулы обновлять парк техники, чтобы появились стимулы применять новые управленческие технологии в дорожном строительстве. Это тоже в нашем проекте есть. Это будет условием работы с регионами. Либо мы так работаем, либо никак. Не везде, конечно, все получится, но у меня задумка такая.

И мы с Евгением Ивановичем обсуждали, что надо заключать сразу шестилетние контракты с подрядчиками на определенный объем работ, чтобы люди видели перспективу, потому что на годовой контракт вы не будете ничего приобретать. Вы будете искать бригады, которые работают лопатами и киркой, а не используют новейшую технику. Поэтому, конечно, нужны современные решения. Тогда, может быть, сама дорожная отрасль станет другой, тогда, может быть, и проблема с дураками как-то уйдет, и дороги станут лучше.