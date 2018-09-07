Курс евро на выходные превысил 80 рублей, доллара — 69

В четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин напомнил, что рубль не входит в список самых слабых валют. "Это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс, и говорят, что он пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем — пятый из шести валют", — сказал он.

При этом Орешкин обратил внимание на ослабление национальных валют таких стран, как Аргентина, Турция, ЮАР, Бразилия и Индия. Он также подчеркнул, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>