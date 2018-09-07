Курс евро на выходные превысил 80 рублей, доллара — 69

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 98,77 копейки — до 80,3562 рубля, курс доллара увеличился на 77,81 копейки — до 69,0286 рубля, следует из данных Банка России.
Накануне евро и доллар обновили максимумы за два с половиной года. Курс американской валюты повышался до 69,2 рубля (максимум с апреля 2016-го), европейской — до 80,52 рубля (максимум с марта 2016 года).
В четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин напомнил, что рубль не входит в список самых слабых валют. "Это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс, и говорят, что он пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем — пятый из шести валют", — сказал он.
При этом Орешкин обратил внимание на ослабление национальных валют таких стран, как Аргентина, Турция, ЮАР, Бразилия и Индия. Он также подчеркнул, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.
О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>