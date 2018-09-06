МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Рубль усилил снижение против основных резервных валют, евро и доллар обновили максимумы за два с половиной года, свидетельствуют данные торгов.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, вырос на 23,23 копейки — до 79,3685 рубля, курс доллара уменьшился на 21,23 копейки — до 68,2505 рубля, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 1,22 копейки, составив 73,2536 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин напомнил, что рубль не входит в список самых слабых валют. "Это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс, и говорят, что пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем — пятый из шести валют", — сказал он.