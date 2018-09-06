Орешкин вспомнил анекдот про Брежнева, рассуждая о курсе рубля

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин вспомнил анекдот про Леонида Брежнева, рассуждая о курсе рубля.

Рубль в прошлом месяце ослаб на 7,5 и 6,7 процента против доллара и евро соответственно.

Орешкин отметил текущую волатильность. Однако министр подчеркнул, что рубль не входит в список самых слабых валют.

"Это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс, и говорят, что пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем — пятый из шести валют", — сказал глава Минэкономразвития.

При этом Орешкин обратил внимание на ослабление национальных валют таких стран, как Аргентина, Турция, ЮАР, Бразилия и Индия.

Он также подчеркнул, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.