МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин вспомнил анекдот про Леонида Брежнева, рассуждая о курсе рубля.
Орешкин отметил текущую волатильность. Однако министр подчеркнул, что рубль не входит в список самых слабых валют.
"Это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс, и говорят, что пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем — пятый из шести валют", — сказал глава Минэкономразвития.
При этом Орешкин обратил внимание на ослабление национальных валют таких стран, как Аргентина, Турция, ЮАР, Бразилия и Индия.
Он также подчеркнул, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.