Проблему уровня зарплат в регионах обсудят на Госсовете, сообщил Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что на одном из ближайших Госсоветов обсудит проблему уровня заработной платы в регионах.

Житель республики Саха (Якутия), преподаватель средне-профессионального учебного заведения, рассказал президенту, что его зарплата повысилась с 1 января 2018 года. Однако, по его словам, уже с апреля зарплата опять уменьшались. Житель интересовался, повышение заработной платы носит только временный характер или должно сохраняться постоянно.

"Я уже обращал внимание на то, что достигнутый показатель по уровню заработной платы в социальной сфере, в том числе в школьном звене, в звене среднего специального образования или в высшей школе, он должен быть не только сохранен, но и приумножен, он должен двигаться дальше, в сторону повышения", — сказал президент.

Путин уточнил, что уже предупреждал регионы о том, что нельзя "опускать планку" по размеру зарплат. Президент заявил, что еще раз обсудит эту проблему на Госсоветах.

"Хочу еще раз обратить внимание руководителей российских регионов. Мы обязательно это обсудим на одном из ближайших Госсоветов, и попрошу и администрацию, и правительство Российской Федерации, соответствующих министров, возглавляющих те или иные отрасли, проанализировать ситуацию и доложить мне в ближайшее время, что происходит", — отметил Путин.

Тем не менее, он попросил прокомментировать эту жалобу и.о. главы Якутии Айсена Николаева.

"Уважаемый Владимир Владимирович, в данной ситуации разберемся… Никаких уменьшений быть не должно было. Я с министерством образования республики сегодня свяжусь, и, я думаю, решения будут приняты по исполнению ваших майских указов", — сказал Николаев.

"Очень на это надеюсь, рассчитываю. Вы человек, который знает ситуацию, давно там работает, не пришлый человек, не со стороны, и я жду от вас доклада", — ответил Путин. Глава республики еще раз пообещал разобраться в ситуации.