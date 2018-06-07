Проблему уровня зарплат в регионах обсудят на Госсовете, сообщил Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что на одном из ближайших Госсоветов обсудит проблему уровня заработной платы в регионах.
"Я уже обращал внимание на то, что достигнутый показатель по уровню заработной платы в социальной сфере, в том числе в школьном звене, в звене среднего специального образования или в высшей школе, он должен быть не только сохранен, но и приумножен, он должен двигаться дальше, в сторону повышения", — сказал президент.
Путин уточнил, что уже предупреждал регионы о том, что нельзя "опускать планку" по размеру зарплат. Президент заявил, что еще раз обсудит эту проблему на Госсоветах.
Тем не менее, он попросил прокомментировать эту жалобу и.о. главы Якутии Айсена Николаева.
"Уважаемый Владимир Владимирович, в данной ситуации разберемся… Никаких уменьшений быть не должно было. Я с министерством образования республики сегодня свяжусь, и, я думаю, решения будут приняты по исполнению ваших майских указов", — сказал Николаев.
"Очень на это надеюсь, рассчитываю. Вы человек, который знает ситуацию, давно там работает, не пришлый человек, не со стороны, и я жду от вас доклада", — ответил Путин. Глава республики еще раз пообещал разобраться в ситуации.