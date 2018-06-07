Путин пообещал, что проезд по Крымскому мосту останется бесплатным

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Проезд по Крымскому мосту не станет платным, так как альтернативного пути не существует, заявил во время прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Нет, в соответствии с действующим законом платные дороги могут возникать там, где есть альтернатива, в данном случае никакой альтернативы переезда на Крымский мост автомобильным транспортом не существует, поэтому проезд по Крымскому мосту будет бесплатным", — сказал Путин.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

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