Путин ждет снижения цен в Крыму после запуска грузовиков по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что ожидает снижения цен на товары в Крыму после пуска грузового движения по Крымскому мосту.

На прямую линию к президенту обратился житель Крыма Дмитрий Ступников, который поблагодарил главу государства за строительство Крымского моста и спросил, когда крымчанам ждать снижения цен в республике.

"Дело в том, что на некоторые товары, услуги в Крыму цены пониже, чем в соседних областях, чем в Краснодарском крае и Ростовской области. На некоторые – в Крыму все-таки цены выше, чем в Ростове или Краснодаре", — сказал Путин.

"Рассчитываю на то, что после полноценного запуска движения грузового транспорта взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами Российской Федерации. К этому мы должны идти. Думаю, это состоится после запуска грузового автомобильного движения", — подчеркнул президент.

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