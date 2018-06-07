Путин заявил, что еще раз изучит вопрос о поставках круглого леса в Китай

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что еще раз изучит вопрос о переработке древесины на территории РФ и поставках круглого леса в Китай.

"Кругляк в Китай — спасибо, что вы об этом сказали, обратили на это внимание. Уж много было принято решений на этот счет в деле стимулирования переработки древесины на территории Российской Федерации, уже и дополнительные строятся деревоперерабатывающие заводы, в том числе, кстати говоря, при китайских инвестициях. Но тем не менее, я еще раз на это посмотрю, спасибо вам за то, что обратили на это внимание", — заявил президент, отвечая на один из вопросов в ходе прямой линии.

Правительство РФ постановлением от 12 декабря 2017 года ввело тарифные квоты на экспорт необработанной древесины дальневосточных пород и снизило в рамках квот ставки вывозных таможенных пошлин (с 25% до 6,5%). При этом квота распределяется только между теми предприятиями, которые создали перерабатывающие мощности, а также осуществляли экспорт продукции лесопереработки.

В дальнейшем планировалось поэтапно повысить ставки пошлин вне квот (до 40% в 2019 году, 60% в 2020 году и 80% в 2021 году).