Путин: работа по организации заправок газомоторным топливом недостаточна

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Текущей работы по организации заправочной инфраструктуры для автомобилей, работающих на газомоторном топливе, недостаточно для того, чтобы такие машины внедрялись как экономически целесообразный вид транспорта, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

"Чтобы производить электроэнергию, нужен какой-то первичный источник, и в мире, как это ни парадоксально, больше всего для производства электроэнергии используется угля. А он — далеко не самый экологичный вид первичного топлива. Для нашей страны, и я думаю для многих других стран мира, первичным источником, гораздо более экологичным, является газ. Поэтому, если уж и говорить об улучшении экологической ситуации в этой сфере, то нам нужно переходить на газомоторное топливо и стимулировать развитие этого направления во всем мире", — отметил глава государства.

По его словам, в основном есть вопросы с организацией заправочной инфраструктуры. "Газпром этим занимается, в принципе, это находит поддержку и со стороны федерального правительства, со стороны регионов, но этого совершенно недостаточно на сегодняшний день для того, чтобы этот вид транспорта внедрялся как экономически целесообразный. Очень много будет зависеть от работы на местах, от работы в различных губерниях. К сожалению, или к счастью, может быть, в некоторых странах количество заправок газомоторным топливом гораздо больше, чем у нас, и мы, страна, добывающая газ, являющаяся одним из лидеров по добыче газа, отстаем немного. Мы этим сейчас занимаемся и обязательно будем двигаться в этом направлении", — пообещал Путин.