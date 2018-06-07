Ульяновск примет в августе Международный авиатранспортный форум

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Юбилейный V Международный авиатранспортный форум (МАТФ) пройдет в Ульяновске с 16 по 18 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участники МАТФ-2018 обсудят вопросы международной и отечественной производственной кооперации, подготовки высококвалифицированных кадров для авиационной промышленности, использования композитных технологий и развития инфраструктуры для глобальных авиационных проектов. В частности, речь идет о создании особых экономических зон, территорий опережающего развития и технологических долин.

Отдельной темой станет перспектива развития беспилотных авиационных систем в России и мире.

"Ключевым событием программы МАТФ-2018 станет форум авиационных регионов, на котором их руководители смогут обсудить формы кооперации и сотрудничества для совместного развития отрасли и своих авиационных активов. Деловая программа будет выстроена по трем направлениям: "Кадры", "Технологии" и "Инфраструктура", — сказали в пресс-центре.

По словам губернатора Сергея Морозова, форум объединит российских и зарубежных специалистов, экспертов, ведущие предприятия и организации мира, работающие в сфере авиационной инженерии, технологий, организации перевозок и в других направлениях отрасли.

"Помимо деловой программы, в рамках форума пройдет выставка "Инновации в авиации" и молодежный фестиваль "Я — авиатор!", — сказал Морозов.

На выставке "Инновации в авиации" можно будет увидеть как современную российскую авиатехнику, так и легендарные самолеты музея гражданской авиации, а также беспилотные воздушные суда отечественных и зарубежных производителей.

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