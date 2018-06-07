К криптовалютам надо относиться очень осторожно, заявил Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. К криптовалютам нужно очень осторожно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Вы знаете отношение к криптовалютам ЦБ РФ. Центральный банк считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, расчетов, не могут быть средством накопления, и они ничем, эти криптовалюты, ничем не обеспечены. Все это говорит о том, что мы должны относиться к этому очень аккуратно, осторожно", — сказал он.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.