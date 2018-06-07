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Экономика

Путин: у России, как и любой другой страны, не может быть криптовалюты

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2018 (175)
14:5807.06.2018
(обновлено: 15:26 07.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что у России, как и у любой другой страны, не может быть своей криптовалюты.

Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Путин предположил, как Россия может использовать криптовалюты

"Своей криптовалюты у России не может быть по определению, так же как не может своей криптовалюты в любой другой стране. Потому что если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ", — сказал он.

Путин добавил, что майнинг в России не регулируется и власти относятся к нему "очень аккуратно". "В подавляющем большинстве стран криптовалюты не является средством расчетов. Там, где-то, говорят специалисты, эксперты, в Японии что-то отчасти применяется, но в других странах это не работает", — заключил президент.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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К криптовалютам надо относиться очень осторожно, заявил Путин

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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radiozaboy
Покажите дедушке Венесуэлу, расскажите про "Петро" и принесите с кремлёвские туалеты газеты по-свежее.
15:07
07.06.2018
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O8122410
Самые глупые вопросы были от "Блогеров" их называют лидерами мнений (каких мнений, каких лидеров - вопрос) по сути Они являются манипуляторами сознания, граждан в угоду личной выгоды и подписчиков и конечно же деньги и прочее.
15:03
07.06.2018
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