Путин: у России, как и любой другой страны, не может быть криптовалюты

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что у России, как и у любой другой страны, не может быть своей криптовалюты.

"Своей криптовалюты у России не может быть по определению, так же как не может своей криптовалюты в любой другой стране. Потому что если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ", — сказал он.

Путин добавил, что майнинг в России не регулируется и власти относятся к нему "очень аккуратно". "В подавляющем большинстве стран криптовалюты не является средством расчетов. Там, где-то, говорят специалисты, эксперты, в Японии что-то отчасти применяется, но в других странах это не работает", — заключил президент.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение "цифровым финансовым активам", относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций. В то же время регулятор считает допустимым разрешить такой обмен для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO и не имеющих платежной функции.

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