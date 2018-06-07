На строительство онкоцентров выделят триллион рублей до 2024 года

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Около 1 триллиона рублей выделят на строительство и дооборудование онкологических центров в России до 2024 года, об этом в ходе прямой линии рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Должен сказать, что эта программа готовится. Онкоцентры надо строить новые и дооборудовать то, что есть. Она будет стоить по предварительным подсчетам примерно до 2024 года 1 триллион рублей. Это как раз один триллион из тех дополнительных, о которых я говорил. Вот на что должны быть потрачены деньги из тех дополнительных 8 триллионов, которые мы должны получить в ходе работы в ближайшее время", — сказал Путин.

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