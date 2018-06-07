МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Доллар на данный момент является единственной универсальной валютой, однако попытки США ограничивать расчеты в ней подрывают доверие к доллару, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Доллар сегодня — универсальная резервная валюта мировая. Евро пытается взять на себя часть этих функций, отчасти это получается, но все-таки доллар сегодня — это единственная универсальная валюта. Но если правительство США ограничивает расчеты в долларах, это подрывает доверие к доллару. Можно добиться каких-то сиюминутных результатов, но и то вряд ли. Но тем не менее, чего-то там они думают, что достигнут какого-то положительного результата, причем не в экономической, а в политической сфере", — сказал президент РФ.

"Но в долгосрочную (перспективу — ред.) это подрывает доверие к такой политике, и все уже думают, как создать новые и универсальные валюты, как перейти к расчетам в национальных валютах. По сути, они пилят сук, на котором сидят. Я уверен, что это контрпродуктивно и вредно", — подчеркнул он.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>