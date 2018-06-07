МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Государственной думе готовы немедленно поддержать законопроект о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты после его внесения в нижнюю палату парламента, заявил РИА Новости зампред комитета по транспорту Виталий Ефимов.

"Это тема другого комитета, но его нужно вносить срочно, иначе будет поздно. Если правительство внесет, то мы готовы принять его немедленно… Наш комитет сейчас как раз обсуждает то, чтобы его вносили побыстрее. Дело в том, что транспортники очень страдают от этого", — сказал Ефимов.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак доложил президенту, что правительство РФ предлагает повысить экспортную пошлину на нефтепродукты для стабилизации внутренних цен, соответствующий документ вскоре будет внесен в Госдуму. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что поддержит законопроект о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты.

Для стабилизации ситуации с ценами на топливо на внутреннем рынке власти РФ планируют снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизтопливо на 2 тысячи рублей за тонну задним числом с 1 июня. Кроме того, планируется не повышать их на 700 рублей с 1 июля, как было запланировано изначально.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в конце мая провел совещание с крупнейшими нефтяными компаниями страны, на котором была достигнута договоренность зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне 30 мая. Основные нефтекомпании в целом выполняют договоренности о фиксации цен на бензин в рознице, сообщал в среду журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.

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