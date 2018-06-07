Путин поддержит проект по повышению экспортных пошлин на нефтепродукты

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что поддержит законопроект о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак доложил президенту, что правительство РФ предлагает повысить экспортную пошлину на нефтепродукты для стабилизации внутренних цен, и соответствующий документ вскоре будет внесен в Госдуму.

"Это только стимул, это, скорее, угроза в адрес нефтяных компаний. Надеюсь, ничего подобного нам не потребуется. У нас всегда был конструктивный диалог с нефтяниками, с газовиками. Но то, что понимание с их стороны есть, понимание того, что проблему нельзя загонять в угол, ее надо решать, это очень хорошо", — считает президент РФ. "Готовьте этот законопроект, я его поддержу", — добавил он.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.

Для стабилизации ситуации с ценами на топливо на внутреннем рынке власти РФ планируют снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизтопливо на 2 тысячи рублей за тонну задним числом с 1 июня. Кроме того, планируется не повышать их на 700 рублей с 1 июля, как было запланировано изначально.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в конце мая провел совещание с крупнейшими нефтяными компаниями страны, на котором была достигнута договоренность зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне 30 мая. Основные нефтекомпании в целом выполняют договоренности о фиксации цен на бензин в рознице, сообщал в среду журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>