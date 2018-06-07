Путин назвал нецелесообразным введение налога с продаж

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Налог с продаж приведет к росту инфляции и будет давить на экономику и граждан России, его введение нецелесообразно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

"Что касается налога с продаж… У нас, во-первых, такой налог был — налог с оборота. Это серьезная нагрузка на экономику в целом, и это серьезная нагрузка в конечном итоге на граждан, потому что это неизбежно приведет к значительному росту инфляции", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что возможность введения такого налога обсуждалась и в правительстве, и на экспертном уровне, однако те факторы, о которых он упомянул, убедили участников дискуссии в том, что "введение этой нормы нецелесообразно", тем более, что перед правительством стоит задача по уменьшению уровня бедности в два раза.

"Есть другие предложения, которые обсуждаются в правительстве и которые должны быть приняты. Я вперед не буду забегать, давайте дождемся этих решений. Они состоятся в самое ближайшее время", — добавил Путин.

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