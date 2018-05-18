РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В Германии объяснили, почему США хотят заблокировать "Северный поток — 2"

11:2518.05.2018
0190
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram ScheibleТруба для строительства трубопровода Северный поток - 2 в Мюльхайме. Архивное фотоТруба для строительства трубопровода Северный поток - 2 в Мюльхайме. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер предположил, что будет, если Берлин откажется от проекта "Северный поток — 2". По его мнению, это не гарантирует рост импорта сжиженного газа из США.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Политолог о визите Меркель: есть самый животрепещущий вопрос для обсуждения
"США ищут рынки сбыта. Мы с пониманием относимся к этому и готовы позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии", — заявил министр в прямом эфире телеканала ARD.

По его словам, сейчас американский СПГ значительно дороже, чем газ, который поставляется по трубопроводу.

Альтмайер добавил, что, если США ставят во главу угла собственные экономические интересы, они должны быть готовы к тому, что европейцы поступают аналогичным образом.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее перестать поддерживать строительство "Северного потока — 2". Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Помпео и глава МИД Швеции обсудили "опасность" "Северного потока — 2"
Вместо этого Трамп предложил начать переговоры по новому торговому соглашению.

Позиция США

Накануне замдиректора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон намерен не допустить строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет Spiegel.

Она заявила, что Вашингтон может ввести санкции против участников проекта по строительству газопровода. При этом Белый Дом надеется, что до ограничительных мер дело не дойдет.

По словам Оудкирк, США были бы рады, если бы проект не состоялся. Политик пояснила, что такая позиция вызвана геополитическими и энергетическими причинами.

Повлиять на Берлин не получится

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2
"Северный поток — 2" получил положительное заключение Главгосэкспертизы
Российские эксперты высказали свое мнение по поводу возможного отказа Берлина от газопровода из-за давления со стороны Вашингтона. По их мнению, Германия вряд ли пойдет на такой шаг, поскольку ведет независимую от США политику.

Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Берлин вряд ли согласится на подобную сделку, потому что Трамп показал себя как совершенно ненадежный политик.

"Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, намекая на то, что и европейцы должны сделать то же самое, несмотря на то, что им это крайне не выгодно", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что Трамп призывает европейцев покупать американские товары, но вводит пошлины на европейские.

"То есть логика Трампа такова: американцы должны получить выгоду от всего, а европейцы за это должны платить", — заключил Юшков.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
В Киеве рассказали о "прямой угрозе" "Северного потока — 2" для Украины
В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин заявил, что это требование угроза и в адрес России, и в адрес европейских государств.

"Германия, как известно, заявляет о некоем более или менее независимом курсе Европы. Она отказалась участвовать в американских авантюрах на Ближнем Востоке. Она ясно заявляет о своей заинтересованности в "Северном потоке-2", несмотря на давление США", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Как отметил политолог Александр Асафов, удивительно, что до сих пор нет данных о прямом давлении США на "Северный поток — 2" и категорическом запрете для немецких компаний в нем участвовать.

"Дональд Трамп может и в ультимативной форме, и в форме более мягкой — рекомендаций, предложений, советов и торга — давить на Ангелу Меркель", — заявил он в эфире радио Sputnik.

При строительстве Северного потока-2 вкладывают много средств в экологию
© РИА Новости / Игорь Самойлов
Эксперт прокомментировал действия экологов NABU по "Северному потоку-2"
По мнению эксперта, нынешняя ситуация не позволяет американскому президенту диктовать свои условия. Поэтому, он не сможет помешать тем шагам, которые сделала Меркель для реализации "Северного потока — 2", добавил Асафов.

"Безусловно, будет пытаться либо как-то снизить ущерб для американских планов по поставке американского СПГ, либо как-то изменить условия существования "Северного потока-2". Но ни то, ни другое мне не представляется реальным", — заключил политолог.

"Северный поток — 2"

В рамках проекта предполагается построить две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

На его строительство планируют потратить 9,5 миллиарда рублей. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны, обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Глава МИД Германии унизил Прибалтику и Украину "русской трубой"

Против проекта выступили несколько государств, в частности США и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. А Вашингтон намерен поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Лидеры Латвии, Литвы и Польши, в свою очередь, считают, что строительство газопровода — проект политический.

Разрешение на строительство газопровода выдали Германия и Финляндия. Страны уже начали подготовительные работы.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена