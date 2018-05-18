В Германии объяснили, почему США хотят заблокировать "Северный поток — 2"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер предположил, что будет, если Берлин откажется от проекта "Северный поток — 2". По его мнению, это не гарантирует рост импорта сжиженного газа из США.

"США ищут рынки сбыта. Мы с пониманием относимся к этому и готовы позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии", — заявил министр в прямом эфире телеканала ARD

По его словам, сейчас американский СПГ значительно дороже, чем газ, который поставляется по трубопроводу.

Альтмайер добавил, что, если США ставят во главу угла собственные экономические интересы, они должны быть готовы к тому, что европейцы поступают аналогичным образом.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее перестать поддерживать строительство "Северного потока — 2". Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

Позиция США

Вместо этого Трамп предложил начать переговоры по новому торговому соглашению.

Накануне замдиректора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон намерен не допустить строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет Spiegel.

Она заявила, что Вашингтон может ввести санкции против участников проекта по строительству газопровода. При этом Белый Дом надеется, что до ограничительных мер дело не дойдет.

По словам Оудкирк, США были бы рады, если бы проект не состоялся. Политик пояснила, что такая позиция вызвана геополитическими и энергетическими причинами.

Повлиять на Берлин не получится

Российские эксперты высказали свое мнение по поводу возможного отказа Берлина от газопровода из-за давления со стороны Вашингтона. По их мнению, Германия вряд ли пойдет на такой шаг, поскольку ведет независимую от США политику.

Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Берлин вряд ли согласится на подобную сделку, потому что Трамп показал себя как совершенно ненадежный политик.

"Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, намекая на то, что и европейцы должны сделать то же самое, несмотря на то, что им это крайне не выгодно", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что Трамп призывает европейцев покупать американские товары, но вводит пошлины на европейские.

"То есть логика Трампа такова: американцы должны получить выгоду от всего, а европейцы за это должны платить", — заключил Юшков.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин заявил, что это требование угроза и в адрес России, и в адрес европейских государств.

"Германия, как известно, заявляет о некоем более или менее независимом курсе Европы. Она отказалась участвовать в американских авантюрах на Ближнем Востоке. Она ясно заявляет о своей заинтересованности в "Северном потоке-2", несмотря на давление США", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Как отметил политолог Александр Асафов, удивительно, что до сих пор нет данных о прямом давлении США на "Северный поток — 2" и категорическом запрете для немецких компаний в нем участвовать.

"Дональд Трамп может и в ультимативной форме, и в форме более мягкой — рекомендаций, предложений, советов и торга — давить на Ангелу Меркель", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация не позволяет американскому президенту диктовать свои условия. Поэтому, он не сможет помешать тем шагам, которые сделала Меркель для реализации "Северного потока — 2", добавил Асафов.

"Безусловно, будет пытаться либо как-то снизить ущерб для американских планов по поставке американского СПГ, либо как-то изменить условия существования "Северного потока-2". Но ни то, ни другое мне не представляется реальным", — заключил политолог.

"Северный поток — 2"

В рамках проекта предполагается построить две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

На его строительство планируют потратить 9,5 миллиарда рублей. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны, обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

Против проекта выступили несколько государств, в частности США и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. А Вашингтон намерен поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Лидеры Латвии, Литвы и Польши, в свою очередь, считают, что строительство газопровода — проект политический.

Разрешение на строительство газопровода выдали Германия и Финляндия. Страны уже начали подготовительные работы.