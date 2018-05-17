Аналитик: суть сделки по "Северному потоку-2" – за выгоду США заплатит ФРГ

Нанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия

Нанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия

США предложили Германии сделку в обмен на отказ от поддержки "Северного потока-2", пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков поделился мнением о том, пойдет ли на это Берлин.

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки строительства газопровода "Северный поток-2" в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между Америкой и Европой, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС.

"Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки "Северного потока-2"… В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с ЕС", – пишет издание.

Как отмечается в сообщении, без этого торгового урегулирования Европа уже с 1 июня столкнется с заградительными пошлинам США на импорт стали и алюминия.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до 1 июня. Переговоры по этому вопросу между ЕС и США пока ни к чему не привели.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков высказал мнение, что Германия вряд ли согласится на подобную сделку с США.

"Думаю, мало шансов, что Германия на это согласится. Потому что Трамп показал себя как совершенно ненадежный политик, который ни во что не ставит интересы европейцев, и нет причины, чтобы в дальнейшем он соблюдал некое соглашение с Германией. Думаю, что немцы это прекрасно понимают. Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, намекая на то, что и европейцы должны сделать то же самое, несмотря на то, что им это крайне не выгодно. Он всячески призывает европейцев покупать американские товары, а сам вводит пошлины на европейские товары. То есть логика Трампа такова: американцы должны получить выгоду от всего, а европейцы за это должны платить", – сказал Игорь Юшков.

По его словам, то же самое Трамп предлагает и в газовой отрасли.

"Мол, европейцы, не покупайте дешевый российский газ, а покупайте дорогой американский. Естественно, европейцы не понимают, почему они должны ставить под удар собственную экономику ради того, чтобы заработали американцы. Поэтому, думаю, вряд ли Германия согласится на подобную сделку, последует примеру Болгарии, на которую в свое время грубо надавили, и она отозвала разрешение на строительство "Южного потока". Думаю, что у Германии остались зачатки самостоятельности, и они не будут отказываться от "Северного потока-2"", – отметил аналитик.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране.

Кроме Германии, все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала Финляндия. Подготовительные работы на морском участке в Финляндии уже начаты.

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