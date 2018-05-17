Американист: США перешли к открытым угрозам в адрес Германии

Заместитель директора департамента энергетики Госдепа Сандра Оудкирк рассказала, как Вашингтон намерен реагировать на реализацию "Северного потока-2", сообщили СМИ. Ее заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik американист Константин Блохин.

Заместитель директора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк заявила о намерении Вашингтона предотвратить реализацию проекта "Северный поток-2", пишет Spiegel.

Во время своего выступления в Берлине Оудкирк сообщила, что США не исключают введения санкций против "Северного потока-2", однако надеются, что дело не дойдет до ограничительных мер.

"Мы были бы рады, если бы проект не состоялся", – подчеркнула политик.

В ответ на вопрос журналистов, связана ли позиция США с желанием продавать в Европе сжиженный газ, Оудкирк возразила, что Вашингтон руководствуется геополитическими и энергетическими причинами.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявления представителя Госдепа нельзя воспринимать иначе как открытую угрозу.

"Это угроза уже не только в адрес России, против которой США генерируют все новые санкционные пакеты чуть ли не каждую неделю, но и угроза в адрес европейских стран, особенно, естественно, в адрес ФРГ. Германия, как известно, заявляет о некоем более или менее независимом курсе Европы. Она отказалась участвовать в американских авантюрах на Ближнем Востоке. Она ясно заявляет о своей заинтересованности в "Северном потоке-2", несмотря на давление США. Вашингтон явно расстроен и реакцией Германии, как и других государств Европы, на выход США из иранской ядерной сделки. И вот Вашингтон формулирует ответный сигнал, который нельзя воспринимать иначе как открытую угрозу тем европейским лидерам, которые пытаются проводить более или менее независимый внешнеполитический курс", – считает Константин Блохин.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

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