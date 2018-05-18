Политолог: не та ситуация, чтобы диктовать условия по "Северному потоку-2"

WSJ узнала о давлении Дональда Трампа на Ангелу Меркель из-за "Северного потока – 2". В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов оценил возможности США помешать реализации проекта.

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее перестать поддерживать строительство "Северного потока — 2". В обмен на это американский лидер предложил Меркель переговоры по новому торговому соглашению между регионами, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС.

Ранее замдиректора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон намерен не допустить строительства "Северного потока — 2", пишет Spiegel.

Во время своего выступления в Берлине она заявила, что США могут ввести санкции против участников проекта по строительству газопровода. При этом Вашингтон надеется, что до ограничительных мер дело не дойдет.

По словам Оудкирк, США были бы рады, если бы проект не состоялся. Политик пояснила, что позиция США вызвана геополитическими и энергетическими причинами.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов предположил, удастся ли США повлиять на Германию.

"Удивительно, что до сих пор нет данных о прямом давлении США на "Северный поток – 2" и категорическом запрещении для немецких компаний и государства в нем участвовать. "Северный поток – 2" очень мешает амбициозным интересам США по захвату европейского рынка американским сжиженным природным газом. И, конечно, Дональд Трамп может и в ультимативной форме, и в форме более мягкой – рекомендаций, предложений, советов и торга – давить на Ангелу Меркель. Но ситуация, в которую, он себя загнал, связанная с иранскими санкциями, с пошлинами, с рядом других факторов, не очень позволяет сейчас диктовать. И я думаю, что, учитывая те шаги навстречу, которые Меркель сделала для реализации "Северного потока – 2", помешать он уже не сможет. Но, безусловно, будет пытаться либо как-то снизить ущерб для американских планов по поставке американского СПГ, либо как-то изменить условия существования "Северного потока – 2". Но ни то, ни другое мне не представляется реальным", — отметил Александр Асафов.

Разрешение на строительство газопровода "Северный поток – 2" выдали Германия и Финляндия. Страны уже начали подготовительные работы.

В рамках проекта предполагается построить две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".



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