Строительство Восточного радиуса в Петербурге хотят начать в 2019 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Строительство новой автомагистрали Восточный скоростной радиус в Санкт-Петербурге может начаться в 2019 году, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

Ранее сообщалось, что 2 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии открытия центрального участка внутригородской платной скоростной магистрали "Западный скоростной диаметр" (ЗСД). Проект реализован на основе государственно-частного партнерства. Губернатор Петербурга доложил президенту РФ о том, что бизнес уже проявляет интерес к новому проекту — строительству широкополосной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц (Восточный коридор).

"Мы для удобства разбиваем стройку на три участка: от ЗСД до Витебского проспекта, от Витебского до Союзного проспекта и от Союзного проспекта до улицы Коммуны. По первым двум уже готовятся документы по планировке территории. Завершить эту работу планируем в первом квартале 2018 года. Готовится конкурс на разработку документации по третьему этапу. Госконтракт планируем заключить буквально на днях, еще до Нового Года, разработку документации — завершить в четвертом квартале будущего года", — рассказал губернатор.

Он напомнил, что два банка проявили желание участвовать в проекте, еще как минимум три российских банка и два иностранных также проявляют интерес к этому проекту.

"Финансирование предпроектных и подготовительных работ идет целевым назначением из городского бюджета, а строить магистраль мы планируем, конечно, по схеме ГЧП. Инвестор будет определен по итогам открытого конкурса. Думаю, что до конца следующего года будет объявлен конкурс на все три участка. Если имеющиеся сейчас вопросы сумеем решить оперативно, приступить к строительству можно в 2019 году. Я надеюсь, Восточную магистраль мы построим быстрее, чем ЗСД, потому что уже есть опыт, наработаны соответствующие технологии", — отметил Полтавченко.

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