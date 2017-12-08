МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Курс биткоина в ночь на пятницу вновь установил новый рекорд, преодолев отметку в 18 тысяч долларов, следует из данных торгов.
53.7%Да, криптовалюты — это большой "пузырь"
13.4%Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики
32.9%Я до сих пор не понимаю, что такое криптовалюта
Позднее стоимость криптовалюты опустилась и в настоящее время составляет порядка 16 тысяч долларов.
С начала прошлой недели биткоин начал активный рост, побив несколько исторических рекордов.
Подобный тренд аналитики связывали со скорым запуском торгов фьючерсов на биткоин на ряде американских и японских торговых площадок.