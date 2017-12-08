Биткоин побил очередной рекорд в 18 тысяч долларов

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Курс биткоина в ночь на пятницу вновь установил новый рекорд, преодолев отметку в 18 тысяч долларов, следует из данных торгов.

В Минфине предлагают запретить расчеты в биткоинах. Поддерживаете? Да, криптовалюты — это большой "пузырь"

Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики

Я до сих пор не понимаю, что такое криптовалюта Результаты 53.7% Да, криптовалюты — это большой "пузырь"

13.4% Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики

32.9% Я до сих пор не понимаю, что такое криптовалюта Все опросы Голосовать

Позднее стоимость криптовалюты опустилась и в настоящее время составляет порядка 16 тысяч долларов.

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост, побив несколько исторических рекордов.

Подобный тренд аналитики связывали со скорым запуском торгов фьючерсов на биткоин на ряде американских и японских торговых площадок.