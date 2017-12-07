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Экономика

Биткоин преодолел отметку в 16 тысяч долларов

20:2407.12.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткойн. Архивное фотоКриптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг вечером преодолела третью за день "круглую" отметку, превысив 16 тысяч долларов, следует из данных торгов.

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По состоянию на 19.23 мск биткоин (BTC), по данным портала Coinmarketcap, дорожал на 29,4%, до уровня около 16,708 тысячи долларов. При этом стоимость биткоина на бирже Bitfinex дорожала на 15,53%, до 15,597 тысячи долларов.

Утром 7 декабря стоимость биткоина обновила исторический максимум в 14 тысяч долларов, а днем — в 15 тысяч долларов.

Капитализация рынка криптовалют, по данным Coinmarketcap, в целом по состоянию на 19.28 мск в четверг составляла 430,16 миллиарда долларов. Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 283,07 миллиарда долларов.

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост, побив несколько исторических рекордов за несколько дней. Данный тренд аналитики связывали со скорым запуском торгов фьючерсов на биткоин на ряде американских и японских торговых площадок.

Ряд стран открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Российские власти осторожно подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки финансовой пирамиды.

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