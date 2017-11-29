Депутат заксобрания Ленобласти предложил включить майнинг в ОКВЭД

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением включить производство криптовалют в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

"Возможно, первым шагом государства к регулированию "майнинга" и производства криптовалют на территории Российской Федерации могло бы стать включение данной деятельности в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Данный шаг позволил бы получить официальные данные о количестве граждан, задействованных в производстве криптовалют, для дальнейшего изучения данной отрасли в части интеграции майнинга в российскую экономику в целом", — говорится в обращении депутата, копия текста которого есть в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий просить рассмотреть это предложение и принять решение о целесообразности включения производства криптовалют в ОКВЭД.

Петров отмечает, в последнее время такой вид деятельности, как майнинг криптовалют, получил широкое распространение.

"Данный вид финансовой активности, несмотря на его неопределенный юридический статус в нашей стране, пользуется популярностью у сотен и тысяч наших соотечественников, вкладывающих свои средства на создание целых "майнинговых ферм" по производству виртуальных валют, которыми, стоит сказать, уже можно проводить операции по оплате товаров и услуг даже на территории РФ", — говорится в обращении.

Депутат полагает, что рано или поздно законодательным органам России придется приступить к регулированию данной отрасли ввиду четко наметившейся тенденции к расширению данного рынка и появлению активного спроса среди населения на различные криптовалюты. "Более того, ряд иностранных государств уже предпринимает первые попытки по регулированию производства криптовалют населением", — добавляет он.