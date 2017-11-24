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Экономика

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2018-2020 годы

10:5424.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 ноября 2017Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о федеральном бюджете РФ на 2018-2020 годы.

"Мы считаем, что это бюджет роста, в нем заложены средства на повышение зарплаты, на компенсацию пенсий, на компенсацию военным, на поддержку регионов", — заявил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бюджет сформирован так, чтобы обеспечивать выполнение социальных обязательств, при любой конъюнктуре, и создавать условия для устойчивого экономического роста. В целях обеспечения устойчивого роста в бюджет закладываются четкие ориентиры по сокращению его дефицита и оптимизации бюджетных расходов, используется новая конструкция бюджетного правила. Правительство РФ допускает, что применение такого правила может обеспечить выход на бездефицитный бюджет на первичном уровне (в условиях постоянных цен на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель в реальном выражении) уже в 2019 году.

Трехлетний бюджет подготовлен с учетом предстоящего в 2018 году объединения Резервного фонда и Фонда национального состояния на базе последнего. При этом власти рассчитывают, что 2018-й станет последним годом, когда дефицит бюджета финансируется из ФНБ. За этот год из него в этих целях, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений будет направлено 1,114 триллиона рублей. Далее ожидаются траты из ФНБ только на пенсионные накопления — 4,5 миллиарда рублей в 2019 году и 3,8 миллиарда рублей в 2020 году.

В 2019–2020 годах основными источниками финансирования дефицита бюджета станут лишь внутренние займы. В 2018 году Минфин планирует чистый объем внутренних заимствований (размещение минус погашение) в размере 817 миллиардов рублей, в 2019 году — 782,6 миллиарда рублей, в 2020 году — 1,2 триллиона рублей.

Основные характеристики

Экономическое процветание
© Fotolia / freshidea
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Доходы бюджета в предстоящую трехлетку период будут расти в номинальном выражении, но сокращаться в процентах к ВВП. В 2018 году они составят 15,258 триллиона рублей, или 15,7% ВВП, в 2019 году — 15,555 триллиона рублей, или 15,1% ВВП, в 2020 году — 16,285 триллиона рублей, или 14,8% ВВП. Расходы бюджета в этом периоде ожидаются на уровне 16,529 триллиона рублей (17% ВВП), 16,374 триллиона рублей (15,9% ВВП) и 17,155 триллиона рублей (15,6% ВВП). Дефицит бюджета в 2018 году составит 1,3% ВВП, а в 2019 и 2020 годах снизится до 0,79% ВВП.

Общий объем госдолга РФ будет расти, но сохранится на безопасном уровне и не превысит 16% ВВП. В 2018 году предельный объем госдолга РФ составит 15,235 триллиона рублей, или 15,6% ВВП; в 2019 году — 16,36 триллиона рублей, или 15,8% ВВП; в 2020 году — 17,652 триллиона рублей, или 16% ВВП. При этом доля внутреннего долга в общем объеме будет неуклонно расти — с 68,9% в 2018 году до 69,8% в 2019 году и 72% в 2020 году.

Эльвира Набиуллина. Архив
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Внешний долг РФ составит в 2018 году 4,732 триллиона рублей, в 2019 году — 4,943 триллиона рублей, в 2020 году — 4,95 триллиона рублей. Рост будет происходить за счет увеличения госгарантий. Внешние займы запланированы на уровне 7 миллиардов долларов в год, из которых предполагается обмен старых евробондов на новые в пределах 4 миллиардов долларов в год. При этом объем погашения внешних займов в эти годы будет превышать объем привлечения средств.

На повышение оплаты труда в связи с увеличением МРОТ в 2018 году будет выделено 4,4 миллиарда рублей, в 2019 году — 16,3 миллиарда рублей, в 2020 году — 19,2 миллиарда рублей. На компенсацию дореформенных вкладов граждан в Сбербанке РФ и организациях госстраха и выкуп государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сбербанка СССР в 2018-2020 годах будет ежегодно направляться по 5,5 миллиарда рублей.

Деньги для РЖД

Московский международный деловой центр Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОАО "РЖД" на возмещение потерь доходов, возникающих в 2018 году в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна в 2018 году, выделяется субсидия почти на 2 миллиарда рублей. РЖД также смогут получить в уставный капитал в 2018 году до 5,25 миллиарда рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги. Запланирован также взнос в уставный капитал РЖД для последующих капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности — 25,896 миллиарда рублей в 2018 году, 18,249 миллиарда рублей в 2019 году, 22,498 миллиарда рублей в 2020 году.

Поддержка "Внешэкономбанка"

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и ВЭБу на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям, будут предоставлены субсидии в объеме 49,679 миллиарда рублей в 2018 году, 56,13 миллиарда рублей — в 2019 году, 55,798 миллиарда рублей — в 2020 году. В качестве имущественного взноса РФ во Внешэкономбанк в 2018 году планируется направить 117,222 миллиарда рублей для компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями ОПК.

Уточняются вопросы поддержки "фабрики" проектного финансирования ВЭБа. Для возмещения расходов в связи с предоставлением займов в рамках реализации механизма "фабрики" проектного финансирования вместо предполагавшейся субсидии предусматривается внесение имущественного взноса в капитал Внешэкономбанка. Конкретная сумма взноса не указана, лишь предусмотрена возможность его внесения. Сегодня возможности привлечения средств для проектов крайне ограничены, а данный механизм позволяет в условиях финансовых санкций и ограничения финансовых ресурсов привлекать эти финансовые ресурсы, пояснял ранее глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

Правительство РФ будет вправе дать согласие в 2018 году на продление на срок до 30 лет с возможностью последующего продления еще на 15 лет периода возврата кредита (погашения основанного долга) по кредитному соглашению, заключенному в 2016 году ВЭБом с Фондом промышленных активов и обеспеченному гарантией РФ. На этот же срок может быть продлено и действие данной гарантии.

Взносы в ОАК и субсидии для ГТЛК 

Подсчет денежных средств. Архивное фото
© Fotolia / ldprod
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В уставный капитал Объединенной авиастроительной корпорации в 2018 году будут внесены взносы на финансирование объектов производственной инфраструктуры и объектов послепродажного обслуживания самолета Ил-114-300 (2,2 миллиарда рублей), а также объектов производственной инфраструктуры самолета Ил-96-400М (1,32 миллиарда рублей). А Государственная транспортная лизинговая компания в 2018 году получит субсидии на пополнение парка воздушных судов (5 миллиардов рублей) и обеспечение механизма поддержания продаж воздушных судов Ил-96-400М (9,8 миллиарда рублей). На строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта "Шереметьево" в 2018 году выделяется 1,5 миллиарда рублей.

Средства для "РусГидро" и "Автодорога"

Для строительства одноцепной ВЛ 100 кВ "Певек-Билибино" в уставный капитал "РусГидро" планируется направить 1 миллиард рублей в 2018 году, 3 миллиарда рублей — в 2019 году, 6 миллиардов рублей — в 2020 году. Госкомпании "Автодор" на строительство и реконструкцию автодорог в 2018 году выделяется около 86,298 миллиарда рублей, в 2019 году — 81,162 миллиарда рублей, в 2020 году — 84,503 миллиардов рублей.

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