Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2018-2020 годы

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о федеральном бюджете РФ на 2018-2020 годы.
"Мы считаем, что это бюджет роста, в нем заложены средства на повышение зарплаты, на компенсацию пенсий, на компенсацию военным, на поддержку регионов", — заявил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Трехлетний бюджет подготовлен с учетом предстоящего в 2018 году объединения Резервного фонда и Фонда национального состояния на базе последнего. При этом власти рассчитывают, что 2018-й станет последним годом, когда дефицит бюджета финансируется из ФНБ. За этот год из него в этих целях, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений будет направлено 1,114 триллиона рублей. Далее ожидаются траты из ФНБ только на пенсионные накопления — 4,5 миллиарда рублей в 2019 году и 3,8 миллиарда рублей в 2020 году.
В 2019–2020 годах основными источниками финансирования дефицита бюджета станут лишь внутренние займы. В 2018 году Минфин планирует чистый объем внутренних заимствований (размещение минус погашение) в размере 817 миллиардов рублей, в 2019 году — 782,6 миллиарда рублей, в 2020 году — 1,2 триллиона рублей.
Основные характеристики
Общий объем госдолга РФ будет расти, но сохранится на безопасном уровне и не превысит 16% ВВП. В 2018 году предельный объем госдолга РФ составит 15,235 триллиона рублей, или 15,6% ВВП; в 2019 году — 16,36 триллиона рублей, или 15,8% ВВП; в 2020 году — 17,652 триллиона рублей, или 16% ВВП. При этом доля внутреннего долга в общем объеме будет неуклонно расти — с 68,9% в 2018 году до 69,8% в 2019 году и 72% в 2020 году.
На повышение оплаты труда в связи с увеличением МРОТ в 2018 году будет выделено 4,4 миллиарда рублей, в 2019 году — 16,3 миллиарда рублей, в 2020 году — 19,2 миллиарда рублей. На компенсацию дореформенных вкладов граждан в Сбербанке РФ и организациях госстраха и выкуп государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сбербанка СССР в 2018-2020 годах будет ежегодно направляться по 5,5 миллиарда рублей.
Деньги для РЖД
Поддержка "Внешэкономбанка"
Уточняются вопросы поддержки "фабрики" проектного финансирования ВЭБа. Для возмещения расходов в связи с предоставлением займов в рамках реализации механизма "фабрики" проектного финансирования вместо предполагавшейся субсидии предусматривается внесение имущественного взноса в капитал Внешэкономбанка. Конкретная сумма взноса не указана, лишь предусмотрена возможность его внесения. Сегодня возможности привлечения средств для проектов крайне ограничены, а данный механизм позволяет в условиях финансовых санкций и ограничения финансовых ресурсов привлекать эти финансовые ресурсы, пояснял ранее глава бюджетного комитета Андрей Макаров.
Правительство РФ будет вправе дать согласие в 2018 году на продление на срок до 30 лет с возможностью последующего продления еще на 15 лет периода возврата кредита (погашения основанного долга) по кредитному соглашению, заключенному в 2016 году ВЭБом с Фондом промышленных активов и обеспеченному гарантией РФ. На этот же срок может быть продлено и действие данной гарантии.
Взносы в ОАК и субсидии для ГТЛК
Средства для "РусГидро" и "Автодорога"
Для строительства одноцепной ВЛ 100 кВ "Певек-Билибино" в уставный капитал "РусГидро" планируется направить 1 миллиард рублей в 2018 году, 3 миллиарда рублей — в 2019 году, 6 миллиардов рублей — в 2020 году. Госкомпании "Автодор" на строительство и реконструкцию автодорог в 2018 году выделяется около 86,298 миллиарда рублей, в 2019 году — 81,162 миллиарда рублей, в 2020 году — 84,503 миллиардов рублей.