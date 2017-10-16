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Экономика

В Сосновом Бору в Ленинградской области планируют легализовать криптобизнес

12:4016.10.2017
(обновлено: 12:41 16.10.2017)
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© Fotolia / prima91Электронная валюта биткоин. Архивное фотоЭлектронная валюта биткоин. Архивное фото
© Fotolia / prima91

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Власти Ленинградской области проводят консультации и уточняют параметры и характеристики потенциального технопарка для размещения майнинга криптовалют в Сосновом Бору после вывода из эксплуатации ЛАЭС. Эксперты одобрили выбор площадки для технопарка.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Инновационная отрасль

По поручению главы региона Александра Дрозденко экономический блок администрации уточняет возможности создания на территории области зоны с особым правовым и экономическим статусом для размещения бизнеса по разработке и производству криптовалют.

Как отмечали в областной администрации, оптимальными условиями для легализации и развития отечественного криптобизнеса может стать технопарк в непосредственной близости от мощностей генерации электроэнергии, резиденты которого получили бы возможность использовать энергоресурсы по цене, исключающей сетевую составляющую, а также оборудование на условиях беспошлинного ввоза.

Инновационный центр Сколково. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В "Сколково" рассказали о возможной легализации ICO
По мнению губернатора, при установлении понятных правил производства и обращения криптовалют на российском рынке создание площадки с привлекательными условиями для их разработки и майнинга позволило бы создать в стране инновационную отрасль и дать новый импульс развитию банковского сектора.

Возможности размещения технопарка на площадке энергоблоков Ленинградской атомной станции, планируемых к выводу из эксплуатации, в настоящее время обсуждаются с представителями концерна "Росэнергоатом". При успешной реализации проекта резиденты технопарка будут находиться в непосредственной близости от мощностей генерации электроэнергии, на площадке, имеющей действующую систему охлаждения в условиях умеренного климата Северо-Запада России.

Дополнительно рассматривается возможность создания первой в России свободной энергетической зоны в нынешних границах промплощадки действующих энергоблоков типа РБМК Ленинградской атомной станции.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Страсти по биткоину: когда лопнет пузырь и почему надо майнить по-крупному
Производственные площадки, освобождающиеся в ходе строительства новых энергоблоков Ленинградской АЭС, будут доступны для новых резидентов уже в 2018 году. Для их размещения отведут более 10 тысяч квадратных метров. Помимо IT-кластера, там смогут разместиться наукоемкие производства в сфере радиомедицины, фармакологии.

Ленинградская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом", электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом". Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000. Ввод в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 намечен на 2018 год.

Удачный выбор

"Ключевым для майнинга криптовалют является близость к источникам электроэнергии и достаточно холодный климат для минимизации затрат на охлаждение оборудования, и этим параметрам вполне соответствует место в Ленинградской области, выбранное правительством для размещения бизнеса, связанного с майнингом криптовалют", — считает директор Центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Володин прокомментировал идею регулирования криптовалют
Эксперт отметил, что в России много локаций, удобных для организации майнинга криптовалют вблизи атомных и гидростанций, с возможностью доступа к дешевой электроэнергии. "Однако собственного оборудования в достаточном количестве у нас нет, и его придется закупать за рубежом, что повышает сроки окупаемости таких проектов, с учетом серьезного спроса на данное оборудование в мировом масштабе", — сказал Коптелов.

Эксперт напомнил, что за текущий период 2017 года стоимость биткоина уже выросла на 400%, а капитализация рынка криптовалют достигла 160 миллиардов долларов. Во всем мире уже много ферм для майнинга: в Китае, где сосредоточено более половины мощностей, в США, в Швейцарии и даже в Исландии.

Вместе с тем он отметил, что приток резидентов в свободную экономическую зону начнется только после официального разрешения использования криптовалют в РФ, "что на практике может затянуться не на один год".

Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук также отметил, что будущее криптовалюты в России зависит от решений федеральных властей. Он не исключает, что в перспективе виртуальная валюта станет универсальным платежным средством и будет доступна для всех. Аналитик допускает и второй вариант – что криптовалюта получит статус актива или иного имущества. В этом случае доступ к ней получат только квалифицированные инвесторы.

Открытый вопрос

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Минфин поддержал идею ограничения суммы покупки криптовалют
Ряд стран мира открыли свои рынки для криптовалют. Однако российские власти осторожно подходят к этому вопросу. Регулирование криптовалют в РФ пока не введено.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет аккуратно работать в данном направлении. Министр финансов РФ Антон Силуанов в сентябре сообщил что министерство хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, и для физлиц покупка и продажа такого инструмента должна осуществляться по аналогии с ОФЗ.

ЦБ, со своей стороны, считает преждевременным допуск криптовалют к торгам в РФ и не раз предупреждал о рисках их использования. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в середине сентября заявила, что ЦБ выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кудрин: разработка стандартов по криптовалютам займет три-четыре года
В октябре этот вопрос власти обсудили на совещании у президента. Как отметил Владимир Путин, Россия в этой области должна опираться на мировой опыт. По его словам, вопросы внедрения цифровых технологий в финансовую и банковскую сферу актуальны для всего мира, но вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски. России нужно выстроить регулирование криптовалют таким образом, чтобы с одной стороны защитить интересы граждан, бизнеса и государства, а с другой — не создать лишних барьеров, заявил Путин.

После совещания Силуанов заявил, что власти России могут уже до конца 2017 года выработать базовые позиции по регулированию эмиссии и обращения криптовалют, а также майнинга. Первый закон в этой сфере будет рамочным и впоследствии будет дорабатываться. За регулирование криптовалют, как предполагается, будут отвечать Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг.

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